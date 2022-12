QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

Szczecin, w przeciwieństwie do większości miejsc w Polsce, ominęły obfite opady śniegu, jednak mieszkańcy mogą cieszyć się zimowym krajobrazem dzięki zjawisku szadzi. To efekt bardzo wilgotnego powietrza, gęstej mgły i mrozu. Marznące kropelki wody unoszącej się w powietrzu spowodowały osadzanie się na drzewach białych kryształków lodu, tworzących charakterystyczne "igiełki". To dość niecodzienne zjawisko można obserwować w całym mieście, zarówno w parkach jak i na ulicach.

W Szczecinie zrobiło się biało. Ale to nie z powodu śniegu

Wszystko wskazuje jednak na to, że długo nie nacieszymy się tym pięknym widokiem. Według zapowiedzi synoptyków, kolejne dni mają przynieść odwilż. Temperatura wzrośnie już w poniedziałek, 19 grudnia. A tuż przed Bożym Narodzeniem na termometrach zobaczymy nawet do 6-7 stopni powyżej zera. Oznacza to, że w tym roku raczej nie będziemy mieli okazji cieszyć się białymi świętami.