i Autor: Grzegorz Kluczyński W Szczecinie zawyją syreny alarmowe

O co chodzi?

W Szczecinie zawyją syreny. Urzędnicy mają ważny apel do mieszkańców

Dźwięk syreny alarmowej zazwyczaj nie wywołuje pozytywnych reakcji. Niepokojący sygnał zazwyczaj kojarzy się z nadchodzącym niebezpieczeństwem. W czwartek, 28 listopada syreny zawyją w Szczecinie. Na szczęście to tylko test systemu i nie ma powodów do niepokoju, jednak urzędnicy wystosowali w związku z tym ważny apel do wszystkich mieszkańców. O co chodzi?