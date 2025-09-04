W całym regionie dramatycznie brakuje krwi. Te grupy są potrzebne na już!

Krytyczny niedobór krwi w Szczecinie. Jakie grupy są najbardziej poszukiwane?

Sytuacja w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie jest poważna. Jak informuje placówka, brakuje krwi grup A, B i 0, niezależnie od czynnika Rh. Oznacza to, że zapasy tych grup są na wyczerpaniu, co może wpłynąć na dostępność krwi dla pacjentów potrzebujących transfuzji.

„W chwili obecnej posiadamy w pełni wystarczające zapasy krwi wyłącznie w grupie AB. Zapraszamy dawców w pozostałych grupach krwi do odwiedzenia RCKiK w Szczecinie i Terenowych Oddziałów”

– apeluje RCKiK w Szczecinie.

Kto może oddać krew w Szczecinie?

RCKiK w Szczecinie przypomina, że krew może oddać każda pełnoletnia i zdrowa osoba, ważąca co najmniej 50 kilogramów. Dawcy mogą zgłaszać się codziennie do siedziby centrum przy al. Wojska Polskiego. To szansa, by w prosty sposób pomóc innym i realnie wpłynąć na ratowanie życia.

Jak oddać krew i pomóc potrzebującym?

Oddawanie krwi jest bezpieczne i trwa zaledwie kilka minut. Cała procedura, łącznie z rejestracją i badaniami, zajmuje zazwyczaj około godziny. Krew można oddać w siedzibie RCKiK przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie oraz w terenowych oddziałach - ich lokalizacje można znaleźć tutaj.

Przed oddaniem krwi warto pamiętać o kilku ważnych zasadach:

Należy być wyspanym i wypoczętym.

Dzień wcześniej unikać spożywania alkoholu i tłustych potraw.

Przed oddaniem krwi zjeść lekki posiłek i wypić dużo wody.

Zabierz ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.

Apel o solidarność mieszkańców Szczecina

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie apeluje do wszystkich mieszkańców o solidarność i pomoc w uzupełnieniu brakujących zapasów krwi. Każdy, kto spełnia kryteria dawcy, może zgłosić się do centrum i oddać krew. To bezcenny dar, który może uratować życie.

