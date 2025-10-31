Patrole konne i śmigłowiec policyjny

Jak poinformował mł. asp. Piotr Jaworski z KWP w Szczecinie, 1 listopada nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwać będzie patrol sekcji lotnictwa. Od godzin porannych do zapadnięcia zmierzchu nad Cmentarzem Centralnym krążyć będzie policyjny śmigłowiec. Dodatkowo, na terenie nekropolii pojawią się patrole konne.

Wzmożone kontrole trzeźwości i prędkości

Policja zapowiada również wzmożone kontrole na drogach dojazdowych do cmentarzy oraz na wjazdach i wyjazdach z miasta. Funkcjonariusze będą wyposażeni w ręczne mierniki prędkości i wideorejestratory.

- Będziemy reagowali na każdą agresję drogową. Szczególnie na przekroczenie dopuszczalnej prędkości, niestosowania się do znaków i sygnałów drogowych, czy nieprawidłowego wyprzedzania. Ponadto będziemy sprawdzali trzeźwość kierujących oraz sposób przewożenia dzieci – zapowiedział kom. Jacek Kaczmarski z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie.

Zmiany w organizacji ruchu wokół Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Zmiany w organizacji ruchu wokół Cmentarza Centralnego weszły w życie już w ubiegły weekend. Największe utrudnienia czekają nas jednak w sobotę, 1 listopada, kiedy to obie jezdnie ulicy Ku Słońcu zostaną wyłączone z ruchu.

- Wjazd będzie tylko i wyłącznie dla osób zameldowanych w ciągu tej ulicy oraz posiadających przepustki – przekazał kierownik Referatu ds. Organizacji Ruchu z Urzędu Miasta w Szczecinie Marcin Charęza.

Dodatkowo wyłączone z ruchu będą ulice: Karola Miarki, Piękna i Santocka. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowego w ciągu ul. Świerczewskiej w kierunku ul. Zielonogórskiej oraz ul. Dworskiej, Gajowej i ul. Krzywej. Objazd ul. Ku Słońcu będzie poprowadzony poprzez ul. Derdowskiego, 26 kwietnia i ul. Krzywoustego do Piastów.

Straż miejska też w akcji

Do pracy w okolicach nekropolii oddelegowano również 116 funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz 42 funkcjonariuszy do działań interwencyjnych na terenie miasta.

Zakaz wjazdu na Cmentarz Centralny

Zakład Usług Komunalnych poinformował, że od czwartku, 30 października do niedzieli, 2 listopada wjazd samochodem na Cmentarz Centralny nie będzie możliwy. Wyjątkiem są kondukty pogrzebowe oraz pojazdy służb komunalnych.

Sonda Wybierasz się na cmentarz 1. listopada? Tak Nie Jeszcze nie wiem