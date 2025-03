Świetlisty wir rozświetlił nocne niebo. Niezwykłe zjawisko było widoczne w całej Polsce. "Ktoś jeszcze to widział?"

Przenosiny SOR-u rozpoczną się w czwartek, 27 marca. Oznacza to, że na dwa dni będzie musiał zawiesić przyjmowanie pacjentów.

– Przeprowadzkę szpitalnego oddziału ratunkowego do tymczasowej siedziby rozpoczniemy o godz. 7:00 w czwartek. Od tej chwili SOR będzie nieczynny – mówi lek. Jarosław Bursa, zastępca dyrektora SPWSZ ds. lecznictwa. Działalność w nowej lokalizacji zostanie wznowiona w sobotę, 29 marca o godzinie 8:00.

Zmiany nie dotyczą punktów przyjęć o kompetencjach SOR-u, które funkcjonują w innych budynkach szpitala.

– W budynku „D” bez przeszkód w czasie przeprowadzki głównego SOR-u działać będą SOR kardiologiczny i laryngologiczny, a w budynku "K" pediatryczny i chorób zakaźnych – dodaje Jarosław Bursa.

Wejście dla pacjentów do tymczasowego SOR-u znajdować się będzie się od szczytu budynku „B”. Tam zlokalizowana będzie rejestracja, poczekalnia i pomieszczenia do triażu. Karetki podjeżdżają od strony łącznika. Karetki podjeżdżać będą od strony łącznika. Zostało to omówione z pogotowiem. O zmianach wiedzą też dyspozytorzy medyczni, Narodowy Fundusz Zdrowia, dyrektorzy innych szczecińskich szpitali, lekarze rodzinni i punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Tymczasowa lokalizacja SOR-u będzie obowiązywać do końca 2024 roku. Po zakończeniu remontu w budynku „M”, oddział wróci na swoje pierwotne miejsce.

Modernizacja SOR-u jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Medycznego. Szpital Wojewódzki otrzymał blisko 6,5 mln zł na zakup tomografu komputerowego, który już od kilku miesiecy służy pacjentom. Pozostałe 8 mln zł z dotacji przeznaczone zostaną na remont, przebudowę i wyposażenie SOR-u. Projekt nosi nazwę „Modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej, doposażenie i przebudowa SOR oraz doposażenie pracowni diagnostycznej współpracującej z SOR w SPWSZ w Szczecinie w lok. Arkońskiej 4”. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 14 960 500 zł.

