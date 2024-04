Do lata jeszcze daleko, a groźne zjawisko już przybiera na sile. Zostawiła swojego pupila na pewną śmierć!

Pustułki upodobały sobie to miejsce już dawno i od kilku lat, każdej wiosny zakładają gniazdo we wnęce gmachu magistratu. Znajduje się ono na dziedzińcu urzędu, we wnęce muru nad bramą wjazdową przy ul. Felczaka, na trzecim piętrze.

- Podobnie jak w ubiegłych latach, szczecińskie pustułki przez kilkanaście dni najpierw sprawdzały czy w pobliżu gniazda jest bezpiecznie i uważnie obserwowały dziedziniec magistratu - tłumaczy Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta. - Gdy ptaki upewniły się, że ich „dom” jest niezagrożony, samica złożyła pierwsze jajo.

Jak pokazały poprzednie lata, w kolejnych dniach złożonych jaj powinno być więcej. Za kilka tygodni wyklują się z nich pisklęta.

Dzięki zainstalowanej w gnieździe kamerze, życie ptasiej rodzinki można śledzić przez całą dobę na stronie urzędu miasta.

