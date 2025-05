Prezydent ma śmiałą wizję. To prawdziwa komunikacyjna rewolucja. Dojazd nad morze skróciłby się o ponad połowę

Po 46 latach działalności, niemiecki gigant meblowy Opti-Wohnwelt złożył wniosek o upadłość. Likwidacja sieci sklepów to poważny cios dla branży meblarskiej w Niemczech, a także sygnał ostrzegawczy dla polskich producentów, którzy eksportują swoje wyroby za zachodnią granicę.

Koniec imperium meblowego. Opti-Wohnwelt ogłasza upadłość

Przez ponad 40 lat Opti-Wohnwelt budował swoją pozycję na rynku meblowym w Niemczech, zyskując zaufanie klientów dzięki bogatej ofercie mebli i akcesoriów do domu. W najlepszych latach firma plasowała się w pierwszej dwudziestce największych sprzedawców mebli w kraju.

Jak informuje portal dlahandlu.pl, jeszcze w 2021 roku Opti-Wohnwelt prężnie się rozwijał, przejmując 20 placówek handlowych od Grupy Tessner. Akwizycja ta miała zapoczątkować kolejny etap ekspansji, lecz niestety część nowo nabytych oddziałów nie przyniosła oczekiwanych zysków.

Gigant meblowy znika z rynku! Upadłość po dekadach działalności

W ostatnich latach Opti-Wohnwelt zmagał się z trudnościami finansowymi - wzrost kosztów produkcji, zmieniające się gusta klientów oraz silna konkurencja ze strony e-commerce negatywnie odbiły się na wynikach finansowych firmy. Pod koniec września 2024 roku rozpoczęto serię zamknięć sklepów w miastach takich jak Norymberga, Regensburg, Würzburg, Karlsruhe i Pforzheim, a także zredukowano etaty wielu pracownikom. Koniec końców w obliczu pogarszającej się sytuacji finansowej zarząd podjął ostateczną decyzję o złożeniu wniosku o upadłość.

Co więcej, kłopoty niemieckiego sektora meblarskiego stanowią powód do niepokoju dla Polski. Dlaczego? Okazuje się, że znaczna część polskiej produkcji meblarskiej trafia na rynek niemiecki, a bankructwo tak dużego gracza może skutkować spadkiem zamówień dla polskich producentów. To z kolei może przełożyć się na problemy finansowe i redukcję zatrudnienia w polskiej branży meblarskiej, lecz miejmy nadzieję, że taki scenariusz nie będzie miał miejsca.