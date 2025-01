Jak poinformowali przedstawiciele ECPU Polska, na ich celowniku znalazł się mężczyzna, który był bardzo aktywny w sieci. Zaczepiał dziewczynki oraz dorosłe kobiety, oferował konkretne działania za które oferował pieniądze. Wysyłał im również wulgarne zdjęcia i filmy. Mężczyzna podawał się za 45-letniego obywatela Ukrainy. Przedstawiciele fundacji śledzili jego poczynania dzięki zorganizowanej prowokacji. Jedna z wolontariuszek wcieliła się w rolę 12-letniej Zosi.

- W dniu 20 maja 2024 r., za pośrednictwem jednego z komunikatorów internetowych, do „Zosi J.” odezwała się osoba z konta „Michał Z.”. W trakcie rozmów mężczyzna przesyłał tzw. „gify” oraz filmy o treści pornograficznej z udziałem osób dorosłych - tłumaczy prok. Łukasz Błogowski z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Osoba obsługująca konto „Zosi J.” (ponad 30 letnia wolontariuszka) informowała „Michała Z.”, że jest dzieckiem i ma 12 lat. Pomimo tego mężczyzna namawiał ją na spotkanie, w celach seksualnych. W zamian za spotkanie proponował pieniądze lub zakup nowego telefonu.

Mężczyznę udało się zatrzymać w połowie stycznia 2025 r. w Łobzie. Przedstawiciele fundacji ujęli mężczyznę i zawiadomili policję.

Mężczyzna został zatrzymany przez policję, a następnie został przetransportowany do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec niego aresztu. Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Łobzie.

Jak informuje prokuratura, podejrzany mężczyzna został przesłuchany przez prokuratora i przyznał się do korespondencji z osobą o danych „Zosia J.”.

Zdaniem prokuratury zastosowanie środków wolnościowych było wystarczającym rozwiązaniem.

"W ocenie prokuratora, dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego, wystarczającym było zastosowanie względem podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji, polegającego na obowiązku jednokrotnego w tygodniu zgłaszania się do Komendy Powiatowej Policji w Łobzie, a także zakazu opuszczenia miejsca zamieszkania i uzyskania zgody prokuratora na wyjazd trwający dłużej niż dwa dni oraz zakaz opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, połączony z zatrzymaniem paszportu, który podejrzanemu został odebrany w dniu realizacji czynności procesowej z jego udziałem. Tego rodzaju rozstrzygnięcie determinowało to, że materiał dowodowy - jakkolwiek w sposób dostatecznie uprawdopodabniający sprawstwo podejrzanego co do zarzuconego mu czynu, został zgromadzony w znacznym zakresie, zaś obawa ucieczki, bądź ukrycia się podejrzanego, czy obawa matactwa procesowego nie były tego rodzaju, by zasadnym było wnioskowanie o zastosowanie przez sąd izolacyjnego środka zapobiegawczego, w postaci tymczasowego aresztowania"