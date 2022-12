i Autor: SHUTTERSTOCK Roztrzaskany reflektor samochodu

Kierowca w ciężkim stanie

Uciekał przed policją, zderzył się z ciężarówką. Dramatyczny finał pościgu pod Szczecinem

Jedna osoba została ranna wskutek zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. To kierowca, który uciekał przed policją po tym jak nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala.