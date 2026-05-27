Tydzień all inclusive w Turcji tańszy niż pobyt w Pobierowie. "Mam dylemat"

Ceny, które zaskakują coraz więcej osób

W ostatnich sezonach coraz częściej pojawia się porównanie, które jeszcze kilka lat temu brzmiałoby absurdalnie. Chodzi o zestawienie kosztów wakacji nad polskim morzem z wyjazdem zagranicznym w formule all inclusive. Okazuje się, że jeden dzień w hotelu nad Bałtykiem kosztuje tyle, co tydzień wakacji w słonecznej Turcji lub równie gorącym Egipcie. Ceny jakiś czas temu porównała m.in. influencerka TinaHa. Kobieta zestawiła cenę jednej nocy w hotelu Gołębiewski w Pobierowie z ceną tygodniowych wakacji w Turcji.

Noc w hotelu Gołębiewski Pobierowo kosztuje około 1600-1700 zł

Tydzień wakacji all inclusive w Turcji - 1516 zł.

Mam dylemat - tydzień w Turcji czy noc w Pobierowie - relacjonowała influencerka na Instagramie.

Polska jako kierunek premium? Paradoks cenowy

Coraz częściej pojawia się wrażenie, że polskie wybrzeże Bałtyku zaczyna funkcjonować w segmencie premium, przynajmniej jeśli chodzi o ceny noclegów w najbardziej popularnych kurortach. W szczycie sezonu, a nierzadko także poza nim, stawki za hotele i apartamenty potrafią zaskakiwać i dla wielu osób wydają się po prostu bardzo wysokie - zwłaszcza w porównaniu z zagranicznymi ofertami all inclusive. Nie oznacza to oczywiście, że cały Bałtyk jest drogi. Wciąż można znaleźć tańsze pensjonaty, kwatery prywatne czy mniej oblegane miejscowości, gdzie ceny są znacznie bardziej przystępne.

TOP 5 najtańszych miejscowości nad Bałtykiem

Tydzień w słońcu all inclusive vs wietrzny dzień nad Bałtykiem

Z jednej strony mamy wyjazd do krajów takich jak Turcja czy Egipt, gdzie przez większość sezonu można liczyć na stabilną, słoneczną pogodę, ciepłe morze i pełen pakiet hotelowych atrakcji. Z drugiej - polskie wybrzeże, które ma swój urok, ale bywa nieprzewidywalne: nawet w środku lata zdarzają się chłodne, wietrzne dni, a temperatura i warunki do plażowania potrafią zmieniać się z dnia na dzień. Ostateczny wybór często sprowadza się więc do pytania o priorytety - czy ważniejsza jest pewność pogody, czy jednak bliskość, klimat Bałtyku i możliwość szybkiego wyjazdu bez lotu i dalekich podróży.