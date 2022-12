Można już korzystać

Tutaj wyrzucisz stare baterie, żarówki czy zepsuty telefon. To efekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Pozbycie się elektroodpadów często bywa sporym problemem. Nie można wyrzucić ich do zwykłego pojemnika na śmieci, a miejsc, gdzie można oddać je do utylizacji wciąż jest, zdaniem mieszkańców, dość mało. W Szczecinie pojawiły się trzy punkty, gdzie można w prosty sposób pozbyć się starych żarówek, baterii czy drobnej elektroniki. To jeden ze zwycięskich projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.