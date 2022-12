Tutaj podzielisz się ozdobami choinkowymi. W Szczecinie powstanie "Bombkodzielnia"

QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

Ozdoby choinkowe kupujemy zazwyczaj każdego roku, co sprawia, że w naszych domach zalegają te, w które zaopatrzyliśmy się kilka lat temu i nie pasują do obecnego świątecznego wystroju, znudziły nam się lub po prostu brakuje już na nie miejsca na choince. Wyrzucić szkoda, a warto zrobić z nich użytek i oddać komuś, kto z pewnością ucieszy się na ich widok. Stąd pomysł uruchomienia punktu wymiany bombek na Szczecińskim Jarmarku Bożonarodzeniowym, czyli... "Bombkodzielni".

- Znajdziemy go już 2 grudnia na Placu Lotników, czyli w miejscu, gdzie przez trzy tygodnie mieszkańcy będą spędzali mnóstwo czasu z okazji Szczecińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego - tłumaczy Andrzej Kus ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. - Do specjalnej "szafy" będzie można odłożyć zbędne nam, zalegające w domu czy piwnicy bombki. Jeśli zabraknie nam ozdób – można będzie skorzystać z tego, co zostawili inni mieszkańcy. Wszystko oczywiście za darmo.

Akcja z wymianą bombek potrwa do 22 grudnia, czyli do zakończenia jarmarku.

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy

Tegoroczny Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy rozpocznie się 2 grudnia i potrwa prawie do samych świąt, czyli do 22 grudnia. Wydarzenie odbywać się będzie w czterech miejscach: w Alei Kwiatowej, na placu Adamowicza, na placu Lotników oraz – w weekendy – na deptaku Bogusława.

Jarmark będzie czynny przez 7 dni w tygodniu. W piątki i soboty będzie działał do godziny 23:00, w pozostałe dni do godziny 20:00.

