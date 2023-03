Tunel pod Świną na ostatniej prostej. Właśnie rozpoczął się przełomowy etap

i Autor: Domin, Facebook / Prezydent Świnoujścia Tunel pod Świną na ostatniej prostej. Właśnie zaczęli lać asfalt

Wylewanie asfaltu to znak, że jedna z najważniejszych inwestycji drogowej na Pomorzu Zachodnim zbliża się do szczęśliwego finału. Tunel pod dnem Świny, łączący wyspy Wolin i Uznam, według ostatnich zapowiedzi, ma być oddany do użytku jeszcze przed wakacjami.