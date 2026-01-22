Tu można uzyskać wsparcie i aktywnie spędzić czas. Salon Usług Społecznych otwarty

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-22 11:51

W zrewitalizowanym Kwartale 36 powstało miejsce, które ma zmienić sposób, w jaki szczecinianie korzystają z usług społecznych. Salon Usług Społecznych – nowoczesna, wielofunkcyjna przestrzeń Centrum Usług Społecznych – już działa i zaprasza mieszkańców w każdym wieku.

Przestrzeń dla wszystkich pokoleń

Salon Usług Społecznych mieści się przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 5A/U2. To niemal 400 m² zaprojektowanych tak, by służyć zarówno dzieciom, młodzieży, rodzinom, jak i seniorom. W środku znajdują się m.in.:

  • dwie sale warsztatowe z możliwością łączenia,
  • pokoje do rozmów indywidualnych,
  • sala treningowa z zapleczem szatniowo-sanitarnym,
  • pokój rodzica z dzieckiem,
  • pomieszczenia biurowe dla pracowników.

Salon działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–18:00.

„To przykład prawdziwej rewitalizacji”

Podczas otwarcia prezydent Szczecina Piotr Krzystek podkreślał, że nowe miejsce to coś więcej niż kolejna instytucja.

– Pomoc społeczna kojarzy nam się ze wsparciem dla osób potrzebujących, niesamodzielnych. Dzięki temu miejscu wprowadzamy szeroką ofertę usług odpowiadających na realne potrzeby – mówił prezydent. – Salon Usług Społecznych to przykład prawdziwej rewitalizacji. To nie tylko przebudowa, ale też wprowadzenie funkcji społecznych tak bardzo potrzebnych mieszkańcom.

Informacja, wsparcie i aktywność w jednym miejscu

Salon ma być przestrzenią spotkań, warsztatów i integracji. Mieszkańcy mogą tu:

  • uzyskać pełną informację o ofercie CUS,
  • skorzystać z pomocy przy formalnościach,
  • dowiedzieć się, jakie formy wsparcia są dla nich dostępne,
  • brać udział w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

To właśnie współpraca z NGO-sami ma być jednym z filarów działania Salonu – zarówno w ramach zleconych usług, jak i oddolnych inicjatyw lokalnych.

30 nowych usług dla mieszkańców

Otwarcie Salonu to część większego projektu, w ramach którego CUS zastąpił dotychczasowy MOPR. Nowy model wsparcia łączy tradycyjną pomoc społeczną z szeroką ofertą usług dostępnych dla wszystkich – niezależnie od dochodu czy sytuacji życiowej.

Już teraz mieszkańcy mogą korzystać m.in. . z:

  • warsztatów dla dzieci i młodzieży,
  • pomocy przy drobnych usterkach domowych,
  • krótkoterminowych usług opiekuńczych połączonych z doradztwem,
  • Ośrodka Diagnostyczno‑Terapeutycznego z salą integracji sensorycznej dla rodzin zastępczych.

Kolejne usługi będą uruchamiane sukcesywnie.

Projekt "Centrum Usług Społecznych w Szczecinie - utworzenie Centrum i rozwój usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin" jest realizowany w ramach Działania 6.19 Rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej (ZIT) z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Całkowita wartość projektu wynosi 23 998 535,73 zł, a wartość dofinansowania to 22 798 535,73 zł.

