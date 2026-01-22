Tu można uzyskać wsparcie i aktywnie spędzić czas. Salon Usług Społecznych otwarty

Przestrzeń dla wszystkich pokoleń

Salon Usług Społecznych mieści się przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 5A/U2. To niemal 400 m² zaprojektowanych tak, by służyć zarówno dzieciom, młodzieży, rodzinom, jak i seniorom. W środku znajdują się m.in.:

dwie sale warsztatowe z możliwością łączenia,

pokoje do rozmów indywidualnych,

sala treningowa z zapleczem szatniowo-sanitarnym,

pokój rodzica z dzieckiem,

pomieszczenia biurowe dla pracowników.

Salon działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–18:00.

„To przykład prawdziwej rewitalizacji”

Podczas otwarcia prezydent Szczecina Piotr Krzystek podkreślał, że nowe miejsce to coś więcej niż kolejna instytucja.

– Pomoc społeczna kojarzy nam się ze wsparciem dla osób potrzebujących, niesamodzielnych. Dzięki temu miejscu wprowadzamy szeroką ofertę usług odpowiadających na realne potrzeby – mówił prezydent. – Salon Usług Społecznych to przykład prawdziwej rewitalizacji. To nie tylko przebudowa, ale też wprowadzenie funkcji społecznych tak bardzo potrzebnych mieszkańcom.

Informacja, wsparcie i aktywność w jednym miejscu

Salon ma być przestrzenią spotkań, warsztatów i integracji. Mieszkańcy mogą tu:

uzyskać pełną informację o ofercie CUS,

skorzystać z pomocy przy formalnościach,

dowiedzieć się, jakie formy wsparcia są dla nich dostępne,

brać udział w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

To właśnie współpraca z NGO-sami ma być jednym z filarów działania Salonu – zarówno w ramach zleconych usług, jak i oddolnych inicjatyw lokalnych.

30 nowych usług dla mieszkańców

Otwarcie Salonu to część większego projektu, w ramach którego CUS zastąpił dotychczasowy MOPR. Nowy model wsparcia łączy tradycyjną pomoc społeczną z szeroką ofertą usług dostępnych dla wszystkich – niezależnie od dochodu czy sytuacji życiowej.

Już teraz mieszkańcy mogą korzystać m.in. . z:

warsztatów dla dzieci i młodzieży,

pomocy przy drobnych usterkach domowych,

krótkoterminowych usług opiekuńczych połączonych z doradztwem,

Ośrodka Diagnostyczno‑Terapeutycznego z salą integracji sensorycznej dla rodzin zastępczych.

Kolejne usługi będą uruchamiane sukcesywnie.

Projekt "Centrum Usług Społecznych w Szczecinie - utworzenie Centrum i rozwój usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin" jest realizowany w ramach Działania 6.19 Rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej (ZIT) z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Całkowita wartość projektu wynosi 23 998 535,73 zł, a wartość dofinansowania to 22 798 535,73 zł.

