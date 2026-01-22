Tu można uzyskać wsparcie i aktywnie spędzić czas. Salon Usług Społecznych otwarty

Spis treści
Przestrzeń dla wszystkich pokoleń
Salon Usług Społecznych mieści się przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 5A/U2. To niemal 400 m² zaprojektowanych tak, by służyć zarówno dzieciom, młodzieży, rodzinom, jak i seniorom. W środku znajdują się m.in.:
- dwie sale warsztatowe z możliwością łączenia,
- pokoje do rozmów indywidualnych,
- sala treningowa z zapleczem szatniowo-sanitarnym,
- pokój rodzica z dzieckiem,
- pomieszczenia biurowe dla pracowników.
Salon działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–18:00.
„To przykład prawdziwej rewitalizacji”
Podczas otwarcia prezydent Szczecina Piotr Krzystek podkreślał, że nowe miejsce to coś więcej niż kolejna instytucja.
– Pomoc społeczna kojarzy nam się ze wsparciem dla osób potrzebujących, niesamodzielnych. Dzięki temu miejscu wprowadzamy szeroką ofertę usług odpowiadających na realne potrzeby – mówił prezydent. – Salon Usług Społecznych to przykład prawdziwej rewitalizacji. To nie tylko przebudowa, ale też wprowadzenie funkcji społecznych tak bardzo potrzebnych mieszkańcom.
Informacja, wsparcie i aktywność w jednym miejscu
Salon ma być przestrzenią spotkań, warsztatów i integracji. Mieszkańcy mogą tu:
- uzyskać pełną informację o ofercie CUS,
- skorzystać z pomocy przy formalnościach,
- dowiedzieć się, jakie formy wsparcia są dla nich dostępne,
- brać udział w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
To właśnie współpraca z NGO-sami ma być jednym z filarów działania Salonu – zarówno w ramach zleconych usług, jak i oddolnych inicjatyw lokalnych.
30 nowych usług dla mieszkańców
Otwarcie Salonu to część większego projektu, w ramach którego CUS zastąpił dotychczasowy MOPR. Nowy model wsparcia łączy tradycyjną pomoc społeczną z szeroką ofertą usług dostępnych dla wszystkich – niezależnie od dochodu czy sytuacji życiowej.
Już teraz mieszkańcy mogą korzystać m.in. . z:
- warsztatów dla dzieci i młodzieży,
- pomocy przy drobnych usterkach domowych,
- krótkoterminowych usług opiekuńczych połączonych z doradztwem,
- Ośrodka Diagnostyczno‑Terapeutycznego z salą integracji sensorycznej dla rodzin zastępczych.
Kolejne usługi będą uruchamiane sukcesywnie.
Projekt "Centrum Usług Społecznych w Szczecinie - utworzenie Centrum i rozwój usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin" jest realizowany w ramach Działania 6.19 Rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej (ZIT) z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Całkowita wartość projektu wynosi 23 998 535,73 zł, a wartość dofinansowania to 22 798 535,73 zł.