Trzy dni świątecznego klimatu w centrum Szczecina. Ruszył jarmark wielkanocny

Szczeciński Jarmark Wielkanocny rozpoczął się w piątek, 31 marca, w samo południe. W ciągu Alei Kwiatowej na placu Żołnierza stanęły rzędy drewnianych domków. Można w nich kupić m.in. wielkanocne ozdoby, pisanki, wianki i koszyczki. Nie brakuje także świątecznych przysmaków, tradycyjnych wędlin, serów, pieczywa i miodów. Na miejscu można też zaopatrzyć się oryginalne drobiazgi, m.in. rękodzieło i wyroby drewniane.

Szczeciński Jarmark Wielkanocny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jarmark to nie tylko okazja do zrobienia oryginalnych zakupów. To także liczne atrakcje adresowane do całych rodzin. Są to m.in. warsztaty dla dzieci, prelekcje i animacje. Najmłodsi mogą m.in. posłuchać opowieści o zwierzętach czy nauczyć się malować pisanki. Dorośli mogą dowiedzieć jak gospodarować żywnością i co zrobić, gdy jest jej za dużo lub jak pielęgnować rośliny.

Wszystkie warsztaty na jarmarku są otwarte. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy, udział w nich jest także bezpłatny.

Jarmark potrwa do niedzieli, 2 kwietnia. Szczegółowy program można znaleźć na stronie kolorowaaleja.pl.