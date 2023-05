Tragiczny pożar na Pomorzanach. W ogniu zginęła jedna osoba

Pożar wybuchł po godz. 8:00 przy ulicy Szczawiowej, w rejonie Elektrowni Pomorzany. Spłonęła altana. Podczas dogaszania strażacy znaleźli w środku zwęglone zwłoki.

- Pożar został szybko ugaszony, bo to nie był duży budynek. Na miejscu znalezione zostały zwłoki - poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie PAP st. kpt. Franciszek Goliński. - Nie jest to dziecko, a osoba dorosła. Ale nie posiadamy jeszcze informacji co do płci lub wieku.

Na miejscu pożaru działały cztery zastępy straży pożarnej.

Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.

Sonda Czy wiesz jak się zachować w przypadku pożaru? Tak Nie