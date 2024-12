To nieuniknione

Gdy usłyszał, co zrobiła jego żona, natychmiast zadzwonił na 112. To była słuszna decyzja

Śmierć pod komendą

Mimo, iż od tragicznego zdarzenia minęło już kilka dni, dopiero teraz na jaw wychodzą wstrząsające szczegóły. Do zdarzenia doszło w czwartek, 29 listopada, przed budynkiem kamieńskiej komendy policji. 57-letni mężczyzna strzelił sobie w głowę z broni czarnoprochowej. Niestety ze skutkiem śmiertelnym.

Sprawa jest bardzo delikatna, więc policja nie udziela szczegółowych informacji.

- Potwierdzam, że doszło do takiego zdarzenia - mówi w rozmowie z "Super Expressem" mł. asp. Katarzyna Jasion, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. - Aktualnie prowadzone jest śledztwo pod nadzorem prokuratury.

Tragedia z dramatem rodzinnym w tle

Według nieoficjalnych informacji, tragicznie zmarły mężczyzna to syn 82-letniej mieszkanki Kamienia Pomorskiego, która zaginęła 12 listopada i do chwili obecnej jej nie odnaleziono.

Mężczyzna, zanim udał się pod budynek komendy i zdecydował się na desperacki krok, miał zostawić w domu list pożegnalny, w którym tłumaczył, że miał wyrzuty sumienia z powodu złego traktowania swojej matki. Kobieta miała zostać wcześniej oszukana metodą na wnuczka i stracić w ten sposób ogromne pieniądze, co spowodowało, że relacje w rodzinie uległy pogorszeniu.

Wciąż nieznane pozostają losy zaginionej 82-latki. Policjanci z Kamienia Pomorskiego wciąż prowadzą jej poszukiwania.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

