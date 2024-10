Tragedia na trasie S6! Wjechał w tira, zginął w zmiażdżonej kabinie

Idziesz do "Biedronki", a tu... impreza! Klienci nie kryli zaskoczenia

Co tam się działo?

Polak zgarnął miliony w Eurojackpot. Zrobił to w banalny sposób

To była łatwa kasa!

Drapieżnik we wsi

To prawdziwy bohater!

Tragiczny wypadek na drodze ekspresowej S6 z Kołobrzegu do Szczecina. W zderzeniu dostawczaka z tirem zginęła jedna osoba

Na drodze ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim doszło dziś, 10 października do tragicznego wypadku. Na odcinku drogi S6 Kołobrzeg Zachód – Kiełpino kierowca samochodu dostawczego nie wyhamował za ciągnikiem siodłowym i wbił się w naczepę. Kabina mniejszego pojazdu została całkowicie zmiażdżona, niestety kierowca nie miał szans na przeżycie. "Droga ekspresowa S6 (73km kierunek Szczecin). Zostaliśmy zadysponowani przez SK KP PSP w Kołobrzegu do wypadku na drodze ekspresowej S6 Kołobrzeg - Szczecin, gdzie doszło do zderzenia pojazdu dostawczego z ciągnikiem siodłowym. Niestety na wskutek odniesionych obrażeń jednego z kierowców nie udało się uratować" - napisali o zdarzeniu na trasie S6 strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzynie.

Utrudnienia na drodze S6 z Kołobrzegu w kierunku Szczecina trwały przez kilka godzin

Po wypadku utrudnienia na drodze S6 z Kołobrzegu w kierunku Szczecina trwały przez kilka godzin, teraz zgodnie z zapowiedziami służb droga powinna już być odblokowana. GDDKiA informowała o tym, że węzeł Kołobrzeg i jezdnia w kierunku Szczecina są zamknięte, tam trzeba jeszcze uważać na ewentualne trudności. „Wypadek samochodu ciężarowego z pojazdem dostawczym. Zwężenie z pasa wolnego do pasa szybkiego. Na czas pracy służb ruch w kierunku Szczecina wstrzymany. Węzeł Kołobrzeg zachód w stronę zamknięty” – przekazał dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA w Szczecinie. Na czas usuwania skutków wypadku wyznaczono objazd drogami wojewódzkimi nr 102 i 109, przez Trzebiatów i Gryfice.

Sonda Czujesz się bezpieczny na polskich drogach? Tak Nie Nie mam zdania

QUIZ. Kultowa gra państwa-miasta. Pamiętasz ją jeszcze? Pytanie 1 z 10 Miasto na literę K Kuwejt Kongo Kosowo Dalej