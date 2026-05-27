Tragiczny finał poszukiwań nad jeziorem Niewlino. Nie żyje wędkarz

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Ostroróg w gminie Czaplinek. W środę po południu służby zostały zaalarmowane o zaginięciu mężczyzny przebywającego nad jeziorem Niewlino. Na miejsce skierowano ratowników WOPR oraz grupę nurkową ze Złocieńca.

Dryfująca łódka i rzeczy pozostawione przy brzegu

Według informacji przekazanych przez ratowników, niepokój wzbudziły przedmioty pozostawione na brzegu oraz łódź wędkarska unosząca się na wodzie bez właściciela. Okoliczności wskazywały na to, że mężczyzna mógł znaleźć się w jeziorze.

Grupa Interwencyjno Poszukiwawczo Nurkowa WOPR WZ Złocieniec przekazała w mediach społecznościowych:

"Dzisiaj po godzinie 15 dostaliśmy zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny w miejscowości Ostroróg nad Jeziorem Niewlino. Pozostawione rzeczy nad brzegiem oraz dryfująca łódka wędkarska sugerowała, że mężczyzna wszedł do wody."

Ciało mężczyzny odnalezione przez nurków

Akcja poszukiwawcza trwała kilka godzin. W działania zaangażowani byli ratownicy WOPR Czaplinek oraz nurkowie z Grupy Interwencyjnej WOPR WZ Złocieniec. Niestety finał poszukiwań okazał się tragiczny.

"Po godzinie 17 płetwonurkowie z Grupy Interwencyjnej przy wsparciu WOPR Czaplinek wyciągneli ciało mężczyzny. Niestety, osoba nie miała na sobie żadnych środków ratunkowych."

- poinformowali ratownicy.

WOPR przekazał kondolencje rodzinie

Do sprawy odniosło się również WOPR Czaplinek, które potwierdziło zakończenie działań poszukiwawczych.

W opublikowanym komunikacie czytamy:

"Z przykrością informujemy, że działania poszukiwawcze prowadzone w miejscowości Ostroróg na jeziorze Niewlino, do których zadysponowany został WOPR Czaplinek oraz Grupa Interwencyjna Poszukiwawczo-Nurkowa WOPR WZ Złocieniec przez koordynatora WOPR WZ, zakończyły się odnalezieniem i wydobyciem ciała zaginionego wędkarza. Rodzinie oraz bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia."

Okoliczności tragedii będą wyjaśniane przez odpowiednie służby.