To nadmorskie uzdrowisko dostało najwięcej pieniędzy z UE. Zgarnęli sporą pulę!

Środki z UE wzbogacają Polskę

Portal Wspólnota podsumował w ostatnim czasie 20 lat funkcjonowania polskich samorządów w Unii Europejskiej, analizując skalę wykorzystania funduszy europejskich w latach 2004-2024. Z danych wynika, że aż w 42 samorządach łączna kwota pozyskanych dotacji przekroczyła 10 tys. zł na mieszkańca. Wśród tych jednostek znalazły się zarówno duże ośrodki - trzy miasta wojewódzkie i trzy miasta na prawach powiatu - jak i 12 małych miast oraz 24 gminy wiejskie.

Co szczególnie zwraca uwagę, to fakt, że dwa niewielkie miasta zdołały wydać z funduszy unijnych ponad 30 tys. zł na osobę, ustanawiając absolutny rekord dwudziestolecia. W tym zestawieniu błyszczy także jedno nadmorskie uzdrowisko, które okazało się największym beneficjentem środków UE w kraju.

To miasto jest liderem wśród wydatków z funduszy unijnych

Świnoujście znalazło się na szczycie ogólnopolskiego zestawienia dzięki wyjątkowo wysokiej skali inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych. Z danych portalu Wspólnota wynika, że w latach 2004-2024 miasto wydało ze środków europejskich aż 24 640,55 zł na jednego mieszkańca, co czyni je niekwestionowanym liderem wśród wszystkich polskich samorządów, niezależnie od wielkości czy położenia.

Tak imponujący wynik to efekt szerokiego zakresu inwestycji realizowanych przez dwie dekady obecności Polski w UE. W Świnoujściu środki unijne zasilały zarówno projekty infrastrukturalne, jak i turystyczne oraz komunalne – od modernizacji dróg, sieci technicznych i obiektów użyteczności publicznej, po przedsięwzięcia wzmacniające potencjał uzdrowiskowy i turystyczny miasta.

Co ciekawego w Świnoujściu?

Świnoujście od lat przyciąga turystów wyjątkowym położeniem i bogactwem atrakcji, które wyróżniają je na tle polskich kurortów. Dużą popularnością cieszy się tutaj m.in. charakterystyczna Stawa Młyny, czyli ikoniczna morska latarnia w kształcie wiatraka, będąca symbolem miasta.

Świnoujście oferuje także rozbudowane trasy rowerowe prowadzące przez wyspy Uznam i Wolin, nowoczesną promenadę, liczne uzdrowiskowe strefy spacerowe oraz dostęp do bogatej oferty kulturalnej i gastronomicznej.

