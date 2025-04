Tajemniczy amulet z Egiptu

Do odprawy celnej została zgłoszona przesyłka z Wielkiej Brytanii zawierająca starożytny amulet egipski pochodzący z okresu 1550 - 332 p.n.e.. Wartość przedmiotu określono na 40 euro.

Przesyłka zawierała mały, prostokątny przedmiot, prawdopodobnie wykonany z kamienia. Wątpliwości co do jego autentyczności i legalności przywozu do Polski skłoniły funkcjonariuszy KAS do skontaktowania się z ekspertem z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista potwierdził, że artefakt jest oryginalny i mógł stanowić element starożytnego naszyjnika.

Doszło zatem do naruszenia przepisów wspólnotowych w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury bez zezwolenia z kraju pochodzenia - informuje Maciej Koniuszewski z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Wywóz dóbr kultury, zabytków z Wielkiej Brytanii wymaga licencji ze względu na ich wiek i wartość. Licencja wymagana jest na eksport na stałe jak i tymczasowo.

Przemycanie zabytków to przestępstwo

Sprowadzanie zabytków do Polski spoza Unii Europejskiej z naruszeniem przepisów ustawowych lub wykonawczych państwa pochodzenia jest przestępstwem. Reguluje to art. 108a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zatrzymany amulet zostanie poddany dalszym szczegółowym ekspertyzom w trakcie postępowania prowadzonego przez Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie. Sprawa ma charakter rozwojowy.

