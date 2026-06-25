Termometry wskażą ponad 35 stopni! Cały region w gotowości przed falą morderczych upałów

Wojewoda: „Musimy chronić mieszkańców przed ekstremalnym upałem”

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski ogłosił pakiet pilnych rekomendacji dla samorządów. Wskazał, że w najbliższych dniach temperatury mogą sięgnąć nawet 35 stopni Celsjusza, a region musi przygotować się na trudne warunki. Wśród zaleceń znalazło się tworzenie specjalnych miejsc schładzania – z kurtynami wodnymi, dostępem do wody pitnej i możliwością odpoczynku w klimatyzowanych pomieszczeniach. To szczególnie ważne dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Rudawski podkreślił również konieczność zwiększenia dostępności wody w przestrzeni publicznej. Zwrócił uwagę na problem pozostawiania dzieci i zwierząt w nagrzanych samochodach, dlatego służby mają prowadzić wzmożone kontrole parkingów. W tym kontekście mieszkańcy mogą chcieć dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie w upały.

Szkoły skracają uroczystości. „Świadectwa najlepiej rozdawać w cieniu”

Wojewoda zaapelował również do dyrektorów szkół o maksymalne skracanie uroczystości zakończenia roku szkolnego. Jeśli to możliwe, rozdanie świadectw powinno odbywać się na zewnątrz, w zacienionych miejscach lub w klimatyzowanych salach. To reakcja na prognozy IMGW, które przewidują wyjątkowo wysokie temperatury w weekend.

Rudawski zwrócił też uwagę na konieczność monitorowania instalacji elektrycznych w budynkach oraz oszczędnego gospodarowania wodą – podlewanie ogrodów powinno odbywać się późnym wieczorem lub zostać ograniczone, jeśli poziom wody będzie niski.

Masowe imprezy pod lupą. Pracodawcy muszą reagować

Wojewoda wydał również rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych. Organizatorzy muszą zapewnić opiekę medyczną, dostęp do wody i możliwość schłodzenia się uczestników. Pracodawcy natomiast mają obowiązek monitorowania temperatury w miejscu pracy, skracania czasu pracy, wprowadzania rotacji oraz zapewnienia pracownikom wody pitnej. To może zainteresować osoby śledzące temat praw pracowniczych w upały.

Policja: więcej patroli nad wodą i na drogach

Wraz ze zbliżającym się początkiem wakacji policja zapowiada wzmożone kontrole. Funkcjonariusze będą częściej pojawiać się na kąpieliskach – zarówno tych strzeżonych, jak i „dzikich”. Jak poinformował mł. insp. Mariusz Obst, w regionie odnotowano już pierwsze utonięcia, głównie w miejscach niestrzeżonych.

Policjanci mają także zwiększyć liczbę patroli na drogach, gdzie upały mogą wpływać na koncentrację kierowców i stan techniczny pojazdów.

Strażacy w pełnej gotowości. „Liczymy się ze wzrostem interwencji”

Komenda Wojewódzka PSP zapewnia, że strażacy są przygotowani na intensywny weekend. Rzecznik asp. Dariusz Schacht poinformował, że jednostki pozostają w ciągłej gotowości operacyjnej. W razie potrzeby będą rozstawiać kurtyny wodne w miejscach o dużym natężeniu ruchu oraz podczas wydarzeń plenerowych. Strażacy są też gotowi do dystrybucji wody w przypadku korków i utrudnień na drogach.

Szczecin chłodzi mieszkańców. Kurtyny wodne i poidełka w całym mieście

Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozstawił w Szczecinie pięć słupków zraszających – m.in. na Deptaku Bogusława, Alei Jana Pawła II, Placu Adamowicza i Placu Zwycięstwa. W mieście działa również szesnaście poidełek, m.in. przy Arkonce, na Skwerze Misia Wojtka, Alei Fontann i Bulwarach.

To działania, które mają pomóc mieszkańcom przetrwać nadchodzące dni, kiedy temperatura może stać się niebezpieczna dla zdrowia i życia. Osoby zainteresowane mogą sprawdzić aktualne ostrzeżenia IMGW.

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Sonda Czy upały w Polsce mogą być zabójcze? To wymysł ekologów Tak, ale tylko dla ludzi chorych Tak, dla każdego tak, ale w sporadycznych wypadkach Nie wiem Nie obchodzi mnie to