Termometry wskażą ponad 35 stopni! Cały region w gotowości przed falą morderczych upałów

Spis treści
- Wojewoda: „Musimy chronić mieszkańców przed ekstremalnym upałem”
- Szkoły skracają uroczystości. „Świadectwa najlepiej rozdawać w cieniu”
- Masowe imprezy pod lupą. Pracodawcy muszą reagować
- Policja: więcej patroli nad wodą i na drogach
- Strażacy w pełnej gotowości. „Liczymy się ze wzrostem interwencji”
- Szczecin chłodzi mieszkańców. Kurtyny wodne i poidełka w całym mieście
Wojewoda: „Musimy chronić mieszkańców przed ekstremalnym upałem”
Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski ogłosił pakiet pilnych rekomendacji dla samorządów. Wskazał, że w najbliższych dniach temperatury mogą sięgnąć nawet 35 stopni Celsjusza, a region musi przygotować się na trudne warunki. Wśród zaleceń znalazło się tworzenie specjalnych miejsc schładzania – z kurtynami wodnymi, dostępem do wody pitnej i możliwością odpoczynku w klimatyzowanych pomieszczeniach. To szczególnie ważne dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.
Rudawski podkreślił również konieczność zwiększenia dostępności wody w przestrzeni publicznej. Zwrócił uwagę na problem pozostawiania dzieci i zwierząt w nagrzanych samochodach, dlatego służby mają prowadzić wzmożone kontrole parkingów. W tym kontekście mieszkańcy mogą chcieć dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie w upały.
Szkoły skracają uroczystości. „Świadectwa najlepiej rozdawać w cieniu”
Wojewoda zaapelował również do dyrektorów szkół o maksymalne skracanie uroczystości zakończenia roku szkolnego. Jeśli to możliwe, rozdanie świadectw powinno odbywać się na zewnątrz, w zacienionych miejscach lub w klimatyzowanych salach. To reakcja na prognozy IMGW, które przewidują wyjątkowo wysokie temperatury w weekend.
Rudawski zwrócił też uwagę na konieczność monitorowania instalacji elektrycznych w budynkach oraz oszczędnego gospodarowania wodą – podlewanie ogrodów powinno odbywać się późnym wieczorem lub zostać ograniczone, jeśli poziom wody będzie niski.
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Masowe imprezy pod lupą. Pracodawcy muszą reagować
Wojewoda wydał również rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych. Organizatorzy muszą zapewnić opiekę medyczną, dostęp do wody i możliwość schłodzenia się uczestników. Pracodawcy natomiast mają obowiązek monitorowania temperatury w miejscu pracy, skracania czasu pracy, wprowadzania rotacji oraz zapewnienia pracownikom wody pitnej. To może zainteresować osoby śledzące temat praw pracowniczych w upały.
Policja: więcej patroli nad wodą i na drogach
Wraz ze zbliżającym się początkiem wakacji policja zapowiada wzmożone kontrole. Funkcjonariusze będą częściej pojawiać się na kąpieliskach – zarówno tych strzeżonych, jak i „dzikich”. Jak poinformował mł. insp. Mariusz Obst, w regionie odnotowano już pierwsze utonięcia, głównie w miejscach niestrzeżonych.
Policjanci mają także zwiększyć liczbę patroli na drogach, gdzie upały mogą wpływać na koncentrację kierowców i stan techniczny pojazdów.
Strażacy w pełnej gotowości. „Liczymy się ze wzrostem interwencji”
Komenda Wojewódzka PSP zapewnia, że strażacy są przygotowani na intensywny weekend. Rzecznik asp. Dariusz Schacht poinformował, że jednostki pozostają w ciągłej gotowości operacyjnej. W razie potrzeby będą rozstawiać kurtyny wodne w miejscach o dużym natężeniu ruchu oraz podczas wydarzeń plenerowych. Strażacy są też gotowi do dystrybucji wody w przypadku korków i utrudnień na drogach.
Szczecin chłodzi mieszkańców. Kurtyny wodne i poidełka w całym mieście
Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozstawił w Szczecinie pięć słupków zraszających – m.in. na Deptaku Bogusława, Alei Jana Pawła II, Placu Adamowicza i Placu Zwycięstwa. W mieście działa również szesnaście poidełek, m.in. przy Arkonce, na Skwerze Misia Wojtka, Alei Fontann i Bulwarach.
To działania, które mają pomóc mieszkańcom przetrwać nadchodzące dni, kiedy temperatura może stać się niebezpieczna dla zdrowia i życia. Osoby zainteresowane mogą sprawdzić aktualne ostrzeżenia IMGW.