i Autor: gk Zbliża się termin zakończenia przebudowy placu Zwycięstwa. Do zrobienia wciąż zostało bardzo dużo.

To było do przewidzenia

Termin minął, prace trwają. Miasto tłumaczy się z opóźnionej inwestycji w centrum Szczecina

To było do przewidzenia. Przebudowa placu Zwycięstwa w Szczecinie nie zakończyła się w planowanym terminie. 15 listopada wszystko miało być gotowe, jednak wciąż wiele pozostaje do zrobienia. Miasto tłumaczy się z opóźnień na placu budowy.