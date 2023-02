i Autor: Ri_Ya / CC0 / pixabay.com Prestiżowe wyróżnienie dla szczecińskiego ginu

Dobra wiadomość!

Ten trunek pochodzi ze Szczecina i otrzymał tytuł najlepszego na świecie! Prestiżowe wyróżnienie dla szczecińskiego ginu

To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla koneserów gatunkowych trunków. To również powód do dumy dla mieszkańców stolicy Pomorza Zachodniego. Okazuje się, że najlepszy współczesny gin na świecie pochodzi ze Szczecina. Trunek, który powstaje z dodatkiem kwiatów magnolii, czyli kolejnego symbolu miasta, otrzymał wyróżnienie w prestiżowym konkursie.