Nowy kompleks wypoczynkowy w Pobierowie

W wakacje 2026 roku Pobierowo stało się jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc na polskim wybrzeżu. Głównym powodem był długo wyczekiwany hotel Gołębiewski, który 10 czerwca 2026 roku ostatecznie otworzył swoje podwoje. Kolosalny budynek natychmiast wzbudził ogromne emocje wśród podróżujących, a ze względu na swój niewyobrażalny rozmach przylgnęła do niego łatka "polskiego Dubaju".

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

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Hotel Gołębiewski całkowicie odmienił Pobierowo

Ogromna bryła nowo otwartego obiektu zachwyca nie tylko wielkością i ilością apartamentów. Ten potężny, dziesięciopiętrowy gmach, przypominający z zewnątrz majestatyczny wycieczkowiec, zajmuje przestrzeń ponad 180 tysięcy metrów kwadratowych.

Uruchomienie tak ogromnego ośrodka mocno wpłynęło na funkcjonowanie całej miejscowości. Wcześniej Pobierowo kojarzyło się z cichą, nieco zapomnianą enklawą, pozostającą w cieniu bardziej znanych nadmorskich kurortów, a teraz przyciąga tłumy turystów.

Co ciekawe, nawet ci wczasowicze, którzy zdecydowali się na nocleg w innym miejscu, chętnie korzystają z rozrywek oferowanych przez obiekt, zaglądając np. do strefy basenowej czy korzystając z zaplecza gastronomicznego. Gigant stał się więc wizytówką miejscowości, nadając jej nowej dynamiki w trakcie wakacji.

Polski Dubaj to rozrywka na najwyższym poziomie

Określenie "polski Dubaj" jest w pełni uzasadnione, bowiem hotel to prawdziwy, niezależny organizm stworzony do wypoczynku, gdzie każdy turysta może relaksować się przez całe wakacje bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz.

Goście mają do dyspozycji między innymi Park Wodny Tropikana, bogatą strefę wellness, sale kinowe oraz lokale gastronomiczne. W letnie miesiące bardzo przydatne okazuje się bezpośrednie zejście z hotelu prosto na plażę.

Zejście na plażę hotel Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]