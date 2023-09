Te małe stworzenia sieją postrach nad Bałtykiem. Turyści unikają ich jak ognia!

Sprawdzian z geografii. My dajemy słowo, a ty łączysz je z państwem w Europie! QUIZ dla inteligentnych

Wysyp meduz w Bałtyku

Chełbia modra to gatunek, który jest najczęściej spotykanym przedstawicielem gromady krążkopławów w Bałtyku. Są one uznawane za jeden z najstarszych gatunków. Istnieją od milionów lat. Meduzy występowały w oceanach długo zanim na Ziemi pojawiły się dinozaury.

Wyjątkowo ciepła pierwsza połowa września sprawia, że na plażach nad Bałtykiem wciąż można spotkać tłumy turystów. Wielu z nich, ze względu na ciepłą wodę, decyduje się na kąpiel w morzu i może się okazać, że tuż obok, niespodziewanie na powierzchni wody pojawia się galaretowate stworzenie, co może wywołać nie tylko niemałe zaskoczenie, ale też strach. Ze względu na swoją charakterystyczną budowę ciała, u wielu osób te stworzenia wywołują obrzydzenie, u innych zachwyt, a jeszcze inni reagują lękiem przed tymi stworzeniami. Od dawna panuje przekonanie, że meduzy parzą. Czy na pewno?

Czy meduzy parzą?

Wprawdzie meduzy posiadają jad, który służy do obrony przed atakiem lub do zdobywania pożywienia, jednak jest on niegroźny dla człowieka. Jedynie osoby, które mają alergię na jeden ze składników wydzieliny parzydełek chełbi, powinny unikać kontaktu z tymi stworzeniami.

Pojawienie się meduz o tej porze roku nie jest niczym dziwnym. To właśnie teraz, we wrześniu można ich spotkać najwięcej na plażach, gdyż właśnie trwa okres ich rozmnażania się. Są one jednym ze zwiastunów zbliżającej się jesieni.

Widzisz meduzę? Zostaw ją w spokoju!

Co robić, gdy na swojej drodze spotkamy chełbię modrą? Najlepiej zostawić ją w spokoju. Niestety pojawiają się niepokojące doniesienia, że stworzenia padają ofiarą nieodpowiedzialnych ludzi, a zwłaszcza dzieci, które traktują je jak zabawki. Jak informuje OTOZ Animals w Gorzowie Wielkopolskim, maluchy urządzają sobie zabawy polegające na tym, kto wyrzuci więcej meduz na gorący piasek lub - o zgrozo! - zabije je ostrym narzędziem! Obrońcy zwierząt apelują do rodziców, by pilnowali swoje pociechy i edukowali je o poszanowaniu dla innych stworzeń i środowiska naturalnego.

