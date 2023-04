Takiej "pisanki" się nie spodziewał! Wydał 5 złotych i ustawił się nie tylko na święta

Mieszkaniec Gryfina zafundował sobie wyjątkową "pisankę". I to dosłownie, gdyż w punkcie Lotto przy ulicy Kościelnej kupił zdrapkę w grze "Pisanka", wydając na nią zaledwie 5 złotych. Po chwili okazało się, że do gracza uśmiechnął się los, gdyż po zdrapaniu warstwy farby z kuponu, jego oczom ukazała się informacja o głównej wygranej w kwocie 200 tysięcy złotych. To jedna z trzech głównych nagród w tej grze.

Co można zrobić z takimi pieniędzmi? Możliwości jest wiele. Za 200 tysięcy złotych można kupić samochód wysokiej klasy, wybrać się na wymarzone wakacje w najbardziej egzotyczne zakątki świata, zainwestować lub zapewnić sobie całkiem dostatnie życie. Wszystko zależy od wyobraźni i kreatywności szczęśliwego zwycięzcy.

Jak grać w Zdrapki?

Zasada jest bardzo prosta, a wydatek niewielki. Ceny losów zaczynają się dosłownie od złotówki, a wygrane mogą być ogromne. Gra w Zdrapki jest dostępna w Lotto od ponad 20 lat. W ofercie znajduje się ponad 40 różnych rodzajów gier, w których można wygrać zarówno mniejsze kwoty, za które można zrobić naprawdę duże zakupy, albo zafundować sobie prawdziwe luksusy, wygrywając miliony złotych.

