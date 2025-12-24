Wyniki losowania Eurojackpot 23.12.2025

W losowaniu Eurojackpot 23 grudnia padły następujące liczby: 24, 29, 35, 40, 41 oraz 6 i 7. Nikomu nie udało się w całości wytypować tego zestawu, jednak odnotowano kilka wysokich wygranych niższych stopni - dwie wygrane drugiego stopnia w Niemczech oraz trzy w wygrane trzeciego stopnia w Słowenii, Szwecji i Słowacji.

Wysoka wygrana w Polsce

W Polsce padła wygrana czwartego stopnia o wartości ponad 950 tysięcy złotych. To spory zastrzyk gotówki i prezent pod choinkę, o którym wielu może tylko pomarzyć. Za taką kwotę można nie tylko spełnić wiele marzeń, ale także zapewnić sobie całkiem luksusowe życie.

Do zgarnięcia coraz więcej

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się w drugi dzień świąt, 26 grudnia. Kumulacja wciąż rośnie, więc do wygrania będzie aż 210 milionów złotych.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

