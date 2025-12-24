Spis treści
Wyniki losowania Eurojackpot 23.12.2025
W losowaniu Eurojackpot 23 grudnia padły następujące liczby: 24, 29, 35, 40, 41 oraz 6 i 7. Nikomu nie udało się w całości wytypować tego zestawu, jednak odnotowano kilka wysokich wygranych niższych stopni - dwie wygrane drugiego stopnia w Niemczech oraz trzy w wygrane trzeciego stopnia w Słowenii, Szwecji i Słowacji.
Wysoka wygrana w Polsce
W Polsce padła wygrana czwartego stopnia o wartości ponad 950 tysięcy złotych. To spory zastrzyk gotówki i prezent pod choinkę, o którym wielu może tylko pomarzyć. Za taką kwotę można nie tylko spełnić wiele marzeń, ale także zapewnić sobie całkiem luksusowe życie.
Do zgarnięcia coraz więcej
Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się w drugi dzień świąt, 26 grudnia. Kumulacja wciąż rośnie, więc do wygrania będzie aż 210 milionów złotych.
Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce
Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:
- 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
- 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
- 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
- 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
- 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
- 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
- 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
- 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)
Jak grać w Eurojackpot?
Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.
Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.
Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.