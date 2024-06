Takie 10 złotych może być warte fortunę. Zajrzyj szybko do portfela!

Wydawałoby się, że pieniądze znajdujące się w obiegu, nie mają większej wartości niż wskazuje ich nominał. Powszechnie wiadomo jest, że najbardziej cenne są te, które zostały już wycofane z obiegu - jak ma to miejsce np. w przypadku banknotów lub monet sprzed denominacji w latach 90. XX w. czy jeszcze starsze, pochodzące z czasów PRL lub z bardziej odległych epok. Nic bardziej mylnego. Pieniądze, którymi posługujemy się na co dzień, również mają swoją - i wcale nie tak niską - wartość.

Mimo, iż banknoty o konkretnym nominale wydają się na pierwszy rzut oka identyczne, każdy z nich jest inny. To właśnie dzięki tym niepowtarzalnym cechom mogą być niezwykle cenne dla kolekcjonerów. Wśród nich są również tak bardzo powszechne dziesięciozłotówki, na których widnieje portret Mieszka I. Niektóre okazy mogą osiągać zawrotne ceny. Wystarczy zajrzeć na portale czy fora internetowe skupiające kolekcjonerów numizmatów. Okazuje się, że za banknot o nominale 10 złotych, który spełnia określone warunki, są w stanie zapłacić nawet kilka, a w szczególnych przypadkach nawet kilkanaście tysięcy złotych!

Jak rozpoznać cenną dziesięciozłotówkę?

Podstawową cechą, która ma duży wpływ na wartość banknotu, jest jego wiek. Najcenniejsze są dziesięciozłotówki, które pojawiły się w obiegu jako pierwsze, czyli już blisko 30 lat temu. Obecnie jest ich już bardzo mało, więc tym bardziej są pożądane przez kolekcjonerów. Można je rozpoznać po serii. Są to np. banknoty, których numery rozpoczynają się od AA, AB czy BB.

Równie dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów cieszą się banknoty o numerach, które nie są przypadkowym ciągiem różnych cyfr, tylko takich, które występują w ściśle określonej konfiguracji i są bardzo charakterystyczne, np. 1234567, 7654321, 1111111, 222222 czy są pierwszymi z danej serii, np. 0000001

To jednak nie koniec. Bardzo popularne wśród kolekcjonerów są tzw. "radary", czyli kombinacje cyfr, które pozostają takie same czytane zarówno z lewej do prawej jak i z prawej do lewej strony, np. 1234321, 3434343 czy 6420246.

Poza wspomnianymi cechami, duży wpływ na wartość danych banknotów ma również ich stan. Jeśli nie noszą śladów zużycia, nie są zniszczone i uszkodzone, ich wartość jest znacznie wyższa.

