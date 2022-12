Tak wygląda nowa siedziba pogotowia w Szczecinie. Kiedy koniec budowy?

QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

Budowa nowej, głównej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie rozpoczęła się w marcu 2021 roku. Na powierzchni około 1,7 ha przy ul. Twardowskiego powstały dwa budynki: B1 i B2. W budynku B1 znajdować się będą pomieszczenia biurowe dla administracji, archiwum główne, serwerownia, pomieszczenia gospodarcze, sale szkoleniowe oraz sala konferencyjna a także Ośrodek Symulacji Medycznych. W budynku B2 zlokalizowane będą pokoje ratowników medycznych oraz lekarzy, szatnia, pokój czuwania, pomieszczenia działu farmacji oraz bieżącego uzupełniania w materiały medyczne i leki a także garaże dla ambulansów, stanowiska do mycia i odkażania karetek, pomieszczenia na odpady medyczne, pomieszczenia do naprawy sprzętu medycznego oraz magazyny bielizny i odzieży. Nie zabraknie stanowisk do bieżącej obsługi ambulansów.

Budowa siedziby pogotowia ratunkowego w Szczecinie na finiszu

- Nie tak dawno oddawaliśmy budowę nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Duńskiej w Szczecinie, która ma zabezpieczać bezpieczeństwo w północnej części Szczecina, w zasadzie aż po Police. Parę lat temu zakończyła się modernizacja stacji pogotowia ratunkowego w Dąbiu. Natomiast ta siedziba główna to jest największe wyzwanie inwestycyjne, które w ostatnich czasach jest realizowane i jest dedykowane zabezpieczeniu bezpieczeństwa w centrum oraz lewobrzeżnej części Szczecina - mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, który w poniedziałek, 21 listopada odwiedził plac budowy.

W nowej siedzibie stacjonować będzie 8 systemowych zespołów ratownictwa medycznego i dwa zespoły transportowe. Podczas jednego dyżuru na wezwania oczekiwać tu będzie blisko 20 medyków. Do nowej siedziby zostanie też przeniesionych ponad 60 pracowników administracyjnych, którzy teraz pracują w budynkach przy al. Wojska Polskiego i przy ul. Mieszka I.

- Spełnia się nasze wielkie marzenie, o które zabiegaliśmy przez wiele lat – mówi Roman Pałka, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. – Każdego dnia śledzimy postępy prac, które ogromnie nas cieszą. Dzięki tej siedzibie skróci się czas dojazdu do pacjentów przebywających w zachodnich dzielnicach naszego miasta i podmiejskich miejscowości znajdujących się blisko niemieckiej granicy. Jednocześnie niezwykle poprawią się warunki w jakich ratownicy medyczni oczekują na wezwania. Nie będzie też już trzeba odśnieżać czy ogrzewać karetek na wezwanie. Ambulanse będą wreszcie garażowane i gotowe od razu do wyjazdu.

Oba budynki zostały ocieplone i zadaszone. Pojawiła się też nowoczesna elewacja. Obecnie trwają prace wykończeniowe i instalacyjne we wnętrzach budynków. Na zewnątrz odbywają się roboty związane z zagospodarowaniem terenu, budową dróg i parkingów na terenie kompleksu pogotowia.

W nowej siedzibie WSPR będzie mieścił się również Ośrodek Symulacji Medycznych, gdzie ratownicy i kierowcy karetek będą mogli szkolić swoje umiejętności w specjalnych symulatorach. Do pomieszczenia, w którym funkcjonować będzie Ośrodek Symulacji Medycznych przeniesiono już z filii w Międzyzdrojach symulator przedziału medycznego karetki. Do końca listopada zamontowany zostanie tu także nowy symulator przedziału kierowcy ambulansu, zakupiony w ramach polsko-niemieckiego projektu GeKoM. Ratownicy medyczni będą na nim doskonalić techniki jazdy pojazdem uprzywilejowanym. Symulator będzie w środku wyglądał i poruszał się jak prawdziwy przedział kierowcy karetki – znajdą się w nim podstawowe elementy pojazdu takie jak kierownica, skrzynia biegów, hamulec czy kierunkowskazy. Obraz wyświetlany w symulatorze będzie odzwierciedlał widok, jaki obserwuje kierowca prowadzący ambulans. Dzięki temu będzie można nim symulować jazdę pojazdem uprzywilejowanym w różnych warunkach drogowych i atmosferycznych – tak aby realnie odwzorować sytuacje z jakimi na co dzień spotykają się kierowcy naszych karetek.

Prace budowlane powinny zakończyć się w kwietniu 2023 roku, budynek ma być oddany do użytkowania do końca czerwca 2023 roku. To kilka miesięcy później, niż pierwotnie planowano. Inwestycja będzie także droższa niż pierwotne założenia. Będzie to ponad 40 milionów złotych.