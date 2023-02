Można je już podziwiać!

Tajemnicze listy z niemieckiego okrętu i bluza wyłowiona 30 lat temu. Unikatowe pamiątki trafiły do Świnoujścia

Do Fortu Gerharda-Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu trafił wyjątkowy eksponat, który wzbogaci kolekcję pamiątek eksponowanych w tej atrakcji turystycznej. To bluza marynarza pochodzącego spod Gniezna i listy z frontu, które zostały znalezione 30 lat temu we wraku jednego z niemieckich okrętów. Wraz z nią do świnoujskiego muzeum trafiły również inne ciekawe pamiątki sprzed blisko 80 lat.