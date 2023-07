Tajemnicza śmierć 34-latka. Co wydarzyło się w niewielkiej wsi pod Wolinem?

Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 14.07.2023? Ogromna kasa do zgarnięcia

Do zdarzenia doszło w środę, 12 lipca, około godziny 13:00. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który został dźgnięty nożem. Na miejsce zostali zadysponowani strażacy z OSP w Wolinie, gdyż w chwili zgłoszenia nie było wolnej karetki pogotowia. Gdy przybyli na miejsce, okazało się, że ratownicy medyczni już tam są.

"Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że działania prowadził już Zespół Ratownictwa Medycznego. Nasi strażacy również ruszyli z pomocą, w celu wsparcia czynności ratunkowych" - relacjonują strażacy.

Rozpoczęła się dramatyczna walka o życie rannego mężczyzny, jednak reanimacja nie odniosła skutku. 34-latek zmarł wskutek odniesionych obrażeń ciała i wykrwawienia.

Zagórze to niewielka, spokojna wieś nad Zalewem Szczecińskim, położona kilka kilometrów od Wolina. Zmarły mężczyzna mieszkał tu od niedawna wraz ze swoją partnerką i dzieckiem. Co doprowadziło do tragedii? Tego wciąż nie wiadomo. Okoliczności i przebieg zdarzenia ma ustalić śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią