Ta miejscowość pod Szczecinem zyska dostęp do kolei. W Radziszewie powstanie nowy przystanek

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podpisała umowę na budowę przystanku w Radziszewie pod Szczecinem. Będzie to kolejny przystanek na trasie Szczecin-Gryfino. Inwestycja ma być zrealizowana w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków. Powstaną nowe perony z wiatami i ławkami. Przystanek będzie również dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Chociaż inwestycja nie będzie realizowana w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, z pewnością będzie miała duży wpływ na jej kształt i funkcjonowanie. Przystanek znajdzie się bowiem na trasie SKM. Wszystko wskazuje jednak na to, że zostanie on zbudowany już po uruchomieniu SKM, które na trasie Szczecin-Gryfino planowane jest na przełomie 2023 i 2024 roku. Oddanie przystanku do użytku jest planowane dopiero na trzeci kwartał 2024 roku, gdyż inwestycja ma być realizowana w formule "projektuj i buduj". Jej koszt to 3,7 mln zł.

W całym województwie zachodniopomorskim na liście inwestycji w ramach rządowego programu znalazło się 11 lokalizacji: Koszalin Politechnika, Koszalin Wschodni, Kołobrzeg Amfiteatr, Kołobrzeg Ogrody, Kołobrzeg Radzikowo, Świdwin Zamek, Szczecinek Bugno, Recz Pomorski, Łubowo, Złocieniec i Radziszewo. Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki.

Sonda Lubisz podróżować pociągiem? Tak Tak, ale nie w Polsce Wybieram pociąg tylko wtedy, kiedy muszę Nie, w ogóle nie wsiadam do pociągów