Szok nad Bałtykiem! Atak łosia, ratownicy opatrzyli rannego i ewakuowali ludzi z plaży

Łoś kopnął w głowę turystę pod Koszalinem! Ratownicy musieli ewakuować plaże nad Bałtykiem

Uwaga turyści w okolicach Koszalina! Na plaży nad Bałtykiem miał miejsce... atak łosia. Ratownicy ze Środowiskowo-Lekarskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego opisują na Facebooku niecodzienną akcję ratowniczą. Musieli udzielić pomocy medycznej mężczyźnie, który został ranny po spotkaniu z leśnym gościem. "Akcja Łazy Gmina Sianów ‼️ Wezwanie z CKRW Szczecin 21:47 „na plaży mężczyzna, którego kopnął w głowę łoś”. Po dojeździe na miejsce zabezpieczyliśmy pacjenta z obrażeniami głowy. Poszkodowany odmówił wezwania ZRM i transportu do szpitala. W czasie opatrywania pacjenta drugi zespół ratowników przystąpił do ewakuacji płazy przed rozjuszonym łosiem 🚨 Łoś został przepędzony do lasu 🚓 Działania zakończono 23:50" - czytamy na Facebookowym koncie Środowiskowo-Lekarskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zwierzak był już wcześniej widziany w tej okolicy.

Jak zachować się podczas spotkania z łosiem? Najważniejsze to utrzymywać bezpieczny dystans

Atak łosia to coś bardzo niecodziennego. Zwierzę musiało być bardzo wystraszone obecnością ludzi i czuć się zagrożone. Łosie nie polują na ludzi i nie są agresywne, jednak w sytuacji, którą uznają za niebezpieczną, potrafią być naprawdę groźne właśnie z uwagi na możliwość kopnięcia. Bo chociaż na pierwszy rzut oka zwierzę to wydaje się bardzo spokojne, niemrawe i nieporadne, to kiedy widzi się je w biegu, można od razu poczuć przed nim respekt. Jak zachować się podczas spotkania z łosiem? Nie zbliżać się zanadto do zwierzęcia, utrzymać dystans. Czasami, gdy zaczynamy ostrożnie podchodzić do łosia, na przykład chcąc zrobić mu zdjęcie, zwierzak po prostu ucieknie lub odejdzie w swoją stronę. Niekiedy jednak łoś może poczuć konieczność obrony. Podczas spotkania należy przede wszystkim pamiętać, że to dzikie, duże zwierzę i podziwiać je z bezpiecznej odległości.

