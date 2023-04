Szczecińskie pustułki złożyły pierwsze jajo. Idealnie na Wielkanoc!

Pustułki upodobały sobie to miejsce już dawno i od kilku lat, każdej wiosny zakładają gniazdo we wnęce gmachu magistratu. Znajduje się ono na dziedzińcu urzędu, we wnęce muru nad bramą wjazdową przy ul. Felczaka, na III piętrze. Tym razem pierwsze jajo pojawiło się dosłownie kilka dni przed świętami wielkanocnymi.

- Przez kilkanaście dni ptaki sprawdzały czy w pobliżu gniazda jest bezpiecznie i uważnie obserwowały dziedziniec magistratu - tłumaczy Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta. - Gdy pustułki upewniły się, że ich gniazdo jest niezagrożone samica złożyła pierwsze jajo.

W kolejnych dniach powinno ich być więcej. Za kilka tygodni wyklują się z nich pisklęta.

Dzięki zainstalowanej w gnieździe kamerze, życie ptasiej rodzinki można śledzić przez całą dobę na stronie urzędu miasta.

i Autor: UM Szczecin Pierwsze jajo w gnieździe pustułek

