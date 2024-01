„Trzynastka” od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach przygotowywanych przez miesięcznik „Perspektywy”. W tym roku, podobnie jak przed dwunastoma miesiącami, szczecińskie liceum uplasowało się w ścisłej czołówce Rankingu Liceów Ogólnokształcących zajmując tam 3. miejsce. Oprócz naszej placówki, tak samo jak rok temu, na podium znalazło się także XIV LO im. Stanisława Staszica z Warszawy oraz V LO im. Augusta Witkowskiego z Krakowa.

- Kolejny raz niezmiernie cieszę się, że nasze szkoły znalazły się w rankingu „Perspektyw”. To między innymi zasługa Waszej ciężkiej pracy i ogromnego zaangażowania, które każdego dnia wkładacie w pracę z młodymi ludźmi – powiedział podczas dzisiejszego spotkania z dyrektorami wyróżnionych placówek prezydent Piotr Krzystek. – Dziękuję Wam za to i jednocześnie gratuluję osiągniętych sukcesów. Jestem dumny, że mamy w Szczecinie tak świetne placówki, których z całą pewnością może pozazdrościć nam wielu.

Przy opracowywaniu zestawienia liceów ogólnokształcących, pod uwagę były brane takie czynniki jak: wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 % punktów), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 % punktów) oraz sukcesy w olimpiadach (25 % punktów).

W pierwszej setce zestawienia, znalazły się również dwie inne szczecińskie szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Pobożnego (63. miejsce – awans o 10 pozycji w stosunku do roku 2023),

im. Henryka Pobożnego (63. miejsce – awans o 10 pozycji w stosunku do roku 2023), V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka (92. miejsce).

Co ważne, to już kolejny rok z rzędu, gdy szczecińskie szkoły trafiają do tego prestiżowego grona.

W Rankingu Liceów Ogólnokształcących, „Trzynastka” dodatkowo została doceniona również w Rankingu Szkół Olimpijskich. W tym roku placówka uplasowała się tam na doskonałym 2. miejscu, tym samym awansując o jedną pozycję w stosunku do roku ubiegłego.

W 2024 roku, po raz kolejny spory sukces odniosło również Technikum Organizacji i Zarządzania funkcjonujące w ZS nr 8. Placówka znalazła się na 9. miejscu w Rankingu Głównym Techników. W przypadku oceniania tego typu szkół, Kapituła pod uwagę brała takie czynniki jak wyniki egzaminów zawodowych (30% punktów), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 % punktów) oraz z przedmiotów dodatkowych (30 % punktów), a także sukcesy w olimpiadach (20 % punktów). Warto również dodać, że w szczecińskie Technikum Organizacji i Zarządzania awansowało w zestawieniu do roku 2023 o jedną pozycję.

Jednak to nie jedyna publiczna placówka, która znalazła się w pośród 100 najlepszych szkół tego typu w Polsce. W tym roku, na 41. miejscu sklasyfikowano również Technikum Elektryczno-Elektroniczne funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera (awans z 73. miejsca w stosunku do roku 2023) oraz Technikum Technologii Cyfrowych, które uplasowało się na 81. Miejscu (awans z 265. miejsca w stosunku do roku 2023).

Czy pamiętasz lektury szkolne z liceum? QUIZ Pytamy o treść i bohaterów Pytanie 1 z 10 Nauczyciel w "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza nazywał się Profesor Dimko Profesor Pimko Profesor Timko Dalej