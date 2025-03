Polacy boją się go jak ognia, a Niemcy robią to od lat i są zadowoleni. Nowy obowiązek wkrótce także u nas

W poniedziałek (10 marca) w Parku Klęskowo i wokół malowniczego jeziora Głębokiego zaroiło się od wolontariuszy. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniowie pobliskiej szkoły podstawowej oraz młodzież z ośrodka socjoterapii im. Św. Brata Alberta - wszyscy chwycili za worki i rękawice, by oczyścić zielone płuca Szczecina.

Sygnał SOS dla Lasów Miejskich - problem góry śmieci wśród drzew narasta!

Coroczna akcja organizowana przez Lasy Miejskie to, niestety, walka z wiatrakami. Wolontariusze i leśnicy, uzbrojeni w determinację i worki, od dzisiaj do 15 marca będą przeczesywać szlaki spacerowe, urokliwe polany i inne miejsca wypoczynku, zbierając butelki, puszki, plastikowe opakowania, a nawet... opony i gruz budowlany! Skąd te ostatnie w lesie? To pytanie powinno zapalić alarm w naszych głowach!

- Widzimy to nie tylko my, ale również mieszkańcy, którzy spędzają w lesie wolny czas. Dlatego zaproponowaliśmy im wspólne działanie, aby miejsce, na którym wszystkim nam zależy, nie utonęło pod stosami śmieci - tłumaczy kierownik Lasów Miejskich Krzysztof Matuszak.

Co czeka na dzielnych wolontariuszy? Po wysiłku odpoczynek przy ognisku

Lasy Miejskie zadbały o zaplecze akcji - uczestnicy otrzymają rękawiczki, worki na śmieci, a zebrane odpady zostaną odebrane. Brzmi zachęcająco? To jeszcze nie wszystko, ponieważ na koniec każdego dnia, po ciężkiej pracy... ognisko!

W porządkowaniu wezmą udział także rady osiedli i lokalne NGO, takie jak Stowarzyszenie Kocham Kijewo. W planach porządki m.in. w okolicach jeziora Szmaragdowego, Parku Leśnego Dąbie i Lasu Arkońskiego.

Szczecin stawia na edukację – hasło, które ma trafić do serc

Miasto nie ogranicza się tylko do sprzątania. Chce uderzyć do głów, a może przede wszystkim do serc spacerowiczów. W parkach i lasach zostaną ustawione tablice z hasłem: "Nie śmieć! Miałeś siłę przynieść pełne. Zabierz PUSTE, są lżejsze!" Czy to wystarczy, by nasza mentalność uległa zmianie?

Szczeciński magistrat wydał na walkę ze śmieciami w 2024 r. ponad 600 tysięcy złotych! Prawie 300 ton odpadów to problem, który dotyczy każdego z nas. Może zamiast kolejnego wpisu w mediach społecznościowych o tym, jak bardzo kochamy przyrodę, lepiej wziąć udział w Tygodniu Czystego Lasu?

