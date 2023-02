Szczeciński stadion nominowany w konkursie na Stadion Roku 2022. Konkurencja jest mocna!

Szczeciński stadion nie jest jedyną areną z Polski, która została nominowana w konkursie Stadium of the Year 2022. Na liście nominowanych znalazł się również Stadion im. Władysława Króla w Łodzi.

W konkursie biorą udział stadiony o widowni powyżej 10 tysięcy widzów, zbudowane w 2022 roku. Są to obiekty z pięciu różnych kontynentów: 18 pochodzi z Azji, 7 z Europy, 5 z Afryki, 3 z Ameryki Północnej, 2 z Ameryki Południowej oraz jeden z Australii i Oceanii.

Jak głosować?

Nagroda przyznawana jest w bezpłatnym głosowaniu internetowym. Głosowanie jest ograniczone do jednego głosu na urządzenie.

Aby wziąć udział, każdy musi wybrać pięć stadionów, przyznając 5 gwiazdek najlepszemu, 4 gwiazdki drugiemu, 3 gwiazdki trzeciemu, 2 gwiazdki czwartemu i wreszcie 1 gwiazdkę piątemu. Oznacza to, że nie można oddać głosu tylko na jeden stadion. W formularzu musi znaleźć się wszystkie 5 obiektów. Głosowanie trwa do 15 marca na stronie Stadiony.net.

Stadium of the Year

Stadium of the Year to plebiscyt organizowany od 2011 roku przez serwis Stadiony.net, Głosujący wybierają najlepszy ich zdaniem stadion oddany do użytku w poprzednim roku. Plebiscyt jest największym tego typu publicznym głosowaniem na świecie. Od rozpoczęcia pierwszej edycji zliczono łącznie ponad 400 000 ważnych głosów.

