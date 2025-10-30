Szczecińscy żołnierze w żałobie. "Odszedł na wieczną wartę"

Spis treści
Nie żyje żołnierz 12 Brygady Zmechanizowanej
"Z ogromnym smutkiem informujemy, że zmarł nasz kolega, żołnierz 12 Brygady Zmechanizowanej - mł. chor. rez. Rafał Wójcik"
- poinformowała w czwartek, 30 października 12 Brygada Zmechanizowana w mediach społecznościowych.
Do końca walczył z chorobą
Zmarły żołnierz przegrał walkę z chorobą.
"Do samego końca walczył z chorobą – z tą samą siłą i determinacją, z jaką biegał" - przekazali żołnierze 12 BZ. - "Łącząc się w żałobie i smutku przekazujemy rodzinie i bliskim szczere kondolencje i wyrazy współczucia. Niech spoczywa w pokoju!".
Liczne wyrazy współczucia
Pod wpisem pojawiły się liczne komentarze, w których internauci wyrażają smutek z powodu śmierci żołnierza.
- czytamy w komentarzach pod wpisem.