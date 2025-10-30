Szczecińscy żołnierze w żałobie. "Odszedł na wieczną wartę"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-10-30 13:15

Żołnierze z 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie przekazali tragiczną wiadomość. Nie żyje mł. chor. rez. Rafał Wójcik. "Odszedł na wieczną wartę..." - czytamy w komunikacie opublikowanym przez wojsko.

Szczecińscy żołnierze w żałobie. Odszedł na wieczną wartę

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Szczecin SE Google News

Nie żyje żołnierz 12 Brygady Zmechanizowanej

"Z ogromnym smutkiem informujemy, że zmarł nasz kolega, żołnierz 12 Brygady Zmechanizowanej - mł. chor. rez. Rafał Wójcik"

- poinformowała w czwartek, 30 października 12 Brygada Zmechanizowana w mediach społecznościowych.

Polecany artykuł:

Żołnierz zmarł podczas służby. Żandarmeria wyjaśnia okoliczności jego śmierci

Do końca walczył z chorobą

Zmarły żołnierz przegrał walkę z chorobą.

"Do samego końca walczył z chorobą – z tą samą siłą i determinacją, z jaką biegał" - przekazali żołnierze 12 BZ. - "Łącząc się w żałobie i smutku przekazujemy rodzinie i bliskim szczere kondolencje i wyrazy współczucia. Niech spoczywa w pokoju!".

Liczne wyrazy współczucia

Pod wpisem pojawiły się liczne komentarze, w których internauci wyrażają smutek z powodu śmierci żołnierza.

  • "Cześć Jego Pamięci"
  • "Wyrazy współczucia dla rodziny"
  • "Odpocznij bracie"
  • "Spoczywaj w Pokoju Bracie Żołnierzu"
  • "Pokój Jego Duszy!"

- czytamy w komentarzach pod wpisem.

Sonda
Czy uważasz, że zasadnicza służba wojskowa powinna powrócić?
POWSZECHNA SŁUŻBA WOJSKOWA - DOBROWOLNA CZY OBOWIĄZKOWA? DEBATA SUPER EXPRESSU
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚMIERĆ ŻOŁNIERZA
ŻOŁNIERZ
WOJSKO
WOJSKO POLSKIE