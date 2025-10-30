Szczecińscy żołnierze w żałobie. "Odszedł na wieczną wartę"

Nie żyje żołnierz 12 Brygady Zmechanizowanej

"Z ogromnym smutkiem informujemy, że zmarł nasz kolega, żołnierz 12 Brygady Zmechanizowanej - mł. chor. rez. Rafał Wójcik"

- poinformowała w czwartek, 30 października 12 Brygada Zmechanizowana w mediach społecznościowych.

Do końca walczył z chorobą

Zmarły żołnierz przegrał walkę z chorobą.

"Do samego końca walczył z chorobą – z tą samą siłą i determinacją, z jaką biegał" - przekazali żołnierze 12 BZ. - "Łącząc się w żałobie i smutku przekazujemy rodzinie i bliskim szczere kondolencje i wyrazy współczucia. Niech spoczywa w pokoju!".

Liczne wyrazy współczucia

Pod wpisem pojawiły się liczne komentarze, w których internauci wyrażają smutek z powodu śmierci żołnierza.

"Cześć Jego Pamięci"

"Wyrazy współczucia dla rodziny"

"Odpocznij bracie"

"Spoczywaj w Pokoju Bracie Żołnierzu"

"Pokój Jego Duszy!"

- czytamy w komentarzach pod wpisem.

