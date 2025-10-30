Nie żyje żołnierz 12 Brygady Zmechanizowanej i uznany sportowiec

"Z ogromnym smutkiem informujemy, że zmarł nasz kolega, żołnierz 12 Brygady Zmechanizowanej - mł. chor. rez. Rafał Wójcik"

- poinformowała w czwartek, 30 października 12 Brygada Zmechanizowana w mediach społecznościowych.

Rafał Wójcik był uznanym sportowcem, jednym z najlepszych polskich biegaczy średnio- i długodystansowych. Był finalistą mistrzostw Europy w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, startował także na mistrzostwach świata. W 2000 roku reprezentował Polskę na igrzyskach olimpijskich w Sydney. Brał również udział w maratonach i szkolił młodych sportowców.

"Polski Związek Lekkiej Atletyki z ogromnym żalem informuje, że dziś nad ranem, po walce z bardzo ciężką chorobą zmarł w Szczecinie Rafał Wójcik – jeden z najlepszych polskich biegaczy średnio oraz długodystansowych przełomu XX i XXI wieku"

- przekazał Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Rafał Wójcik do końca walczył z chorobą

Rafał Wójcik od dawna zmagał się z czerniakiem złośliwym w III stadium. Miał 53 lata.

"Do samego końca walczył z chorobą – z tą samą siłą i determinacją, z jaką biegał. Łącząc się w żałobie i smutku przekazujemy rodzinie i bliskim szczere kondolencje i wyrazy współczucia. Niech spoczywa w pokoju!"

- przekazali żołnierze 12 BZ.

Liczne wyrazy współczucia

Pod wpisem pojawiły się liczne komentarze, w których internauci wyrażają smutek z powodu śmierci Rafała Wójcika.

"Cześć Jego Pamięci"

"Wyrazy współczucia dla rodziny"

"Odpocznij bracie"

"Spoczywaj w Pokoju Bracie Żołnierzu"

"Pokój Jego Duszy!"

- czytamy w komentarzach pod wpisem 12 Brygady Zmechanizowanej.

