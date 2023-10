Organizatorem wydarzenia od wielu lat jest tutejsza rada osiedla.

- Pchli targ, odkąd ja pamiętam, to już 10 lat, ale podobno mówią, że to już 12 lub 13 lat już tutaj trwamy w tym miejscu - mówi Paweł Wierzchowiec z Rady Osiedla Pogodno. - W ciągu roku odbywa się około sześciu razy, więc jak policzymy te 12 lat, to już ponad 70 pchlich targów odbyło się w tym miejscu.

Można tutaj kupić dosłownie wszystko - od przedmiotów codziennego użytku, przez rękodzieło, po antyki. Na jesiennej edycji pchlego targu wystawcy oferowali m.in. książki, pocztówki, winyle, ubrania, zabawki czy wyroby rękodzieła. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Dla wielu wystawców była to okazja na pozbycie się różnych rzeczy zalegających na strychach i w piwnicach, a przy okazji zarobienie trochę pieniędzy. Natomiast dla kolekcjonerów i wszelkiej maści "poszukiwaczy skarbów" była to nie lada gratka, by zdobyć coś nowego i niepowtarzalnego do swojej kolekcji. Wydarzenie to także możliwość spotkania się z sąsiadami i ludźmi o podobnych zainteresowaniach.

Poza pchlim targiem, na placu Waleriana Pawłowskiego organizowane są również inne wydarzenia dla mieszkańców. Są to koncerty, festyny, a także kameralne jarmarki przy okazji Wielkanocy lub Bożego Narodzenia.