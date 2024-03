Szczecin. Zaginięcie 14-letniej Malwiny. Jej życie może być zagrożone

Policja w Szczecinie poszukuje zaginionej 14-latki, informując, że jej życie lub zdrowie może być zagrożone. Malwina Olejniczak zniknęła w piątek, 15 marca, gdy o godz. 7.27 wyszła z domu przy ul. Paproci i wsiadła do autobusu linii 59 w kierunku centrum miasta. Dziewczynka miała jechać na lekcje do szkoły, ale nie dotarła do placówki. Gdy jej rodzice wrócili do mieszkania i nie zastali córki, powiadomili policję. Mundurowi wszczęli poszukiwania, m.in. podając rysopis i publikując zdjęcia zaginionej.

Dziewczynka ma 155 cm wzrostu, włosy koloru blond. Była ubrana w długą kurtkę do kolan koloru jasnoniebieskiego, szare spodnie sztruksy - czytamy w komunikacie policji w Szczecinie.

Jeżeli ktokolwiek widział zaginioną, jest proszony o natychmiastowy kontakt pod numerem 112.