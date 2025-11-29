Szczecin w legendarnej planszówce. Można już kupić Wały Chrobrego w Monopoly!

Spis treści
Premiera szczecińskiej wersji gry Monopoly
Podczas wydarzenia przedstawiono, jakie znane szczecińskie miejsca znalazły się na planszy. Nie jest zaskoczeniem, że najdroższym polem były Wały Chrobrego, czyli najbardziej rozpoznawalny symbol miasta. W kartach gry nie zabrakło również lokalnych smaczków, z lekkim przymrużeniem oka.
Szczecin kolejnym miastem w Monopoly
Ta wyjątkowa edycja Monopoly powstała z okazji 80. urodzin polskiego Szczecina. Wcześniej swojej wersji doczekały się już inne polskie miasta, m.in. Gdańsk, Toruń, Kraków, a nawet Stargard. Po oficjalnej premierze gra trafiła do sprzedaży w Empiku i hipermarkecie Auchan.
Szczeciński akcent w Monopoly PRL
Szczecin miał już swój "epizod" w grze Monopoly, jednak przez wiele lat nie mógł doczekać się swojej własnej wersji. W wydanej w 2016 roku edycji Monopoly PRL na planszy znalazło się legendarne kino Kosmos przy al. Wojska Polskiego, które zostało zbudowane pod koniec lat 50. XX wieku. Było to jedno z najpopularniejszych i najnowocześniejszych kin naszym mieście. W 2003 roku zostało ostatecznie zamknięte, nie wytrzymując konkurencji ze strony wielosalowych multipleksów.
Monopoly - kultowa planszówka, którą pokochał cały świat
Monopoly to jedna z najsłynniejszych gier planszowych świata, której początki sięgają ponad wieku. Jej historia sięga 1904 roku, gdy powstała gra The Landlord’s Game, stworzona przez Elizabeth Magie, aby pokazać mechanizmy ekonomiczne i skutki monopolizacji. W latach 30. XX wieku Charles Darrow opracował jej komercyjną wersję, którą w 1935 roku zaczęła wydawać firma Parker Brothers. Od tego czasu Monopoly stało się globalnym fenomenem. Sprzedano setki milionów egzemplarzy, a gra doczekała się niezliczonych edycji tematycznych.
Dziś Monopoly to nie tylko rozrywka, ale także kulturowy symbol rywalizacji i strategii finansowej, który od ponad 90 lat inspiruje kolejne pokolenia graczy.