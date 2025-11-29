Szczecin w legendarnej planszówce. Można już kupić Wały Chrobrego w Monopoly!

Premiera szczecińskiej wersji gry Monopoly

Podczas wydarzenia przedstawiono, jakie znane szczecińskie miejsca znalazły się na planszy. Nie jest zaskoczeniem, że najdroższym polem były Wały Chrobrego, czyli najbardziej rozpoznawalny symbol miasta. W kartach gry nie zabrakło również lokalnych smaczków, z lekkim przymrużeniem oka.

Szczecin kolejnym miastem w Monopoly

Ta wyjątkowa edycja Monopoly powstała z okazji 80. urodzin polskiego Szczecina. Wcześniej swojej wersji doczekały się już inne polskie miasta, m.in. Gdańsk, Toruń, Kraków, a nawet Stargard. Po oficjalnej premierze gra trafiła do sprzedaży w Empiku i hipermarkecie Auchan.

Szczeciński akcent w Monopoly PRL

Szczecin miał już swój "epizod" w grze Monopoly, jednak przez wiele lat nie mógł doczekać się swojej własnej wersji. W wydanej w 2016 roku edycji Monopoly PRL na planszy znalazło się legendarne kino Kosmos przy al. Wojska Polskiego, które zostało zbudowane pod koniec lat 50. XX wieku. Było to jedno z najpopularniejszych i najnowocześniejszych kin naszym mieście. W 2003 roku zostało ostatecznie zamknięte, nie wytrzymując konkurencji ze strony wielosalowych multipleksów.

Monopoly - kultowa planszówka, którą pokochał cały świat

Monopoly to jedna z najsłynniejszych gier planszowych świata, której początki sięgają ponad wieku. Jej historia sięga 1904 roku, gdy powstała gra The Landlord’s Game, stworzona przez Elizabeth Magie, aby pokazać mechanizmy ekonomiczne i skutki monopolizacji. W latach 30. XX wieku Charles Darrow opracował jej komercyjną wersję, którą w 1935 roku zaczęła wydawać firma Parker Brothers. Od tego czasu Monopoly stało się globalnym fenomenem. Sprzedano setki milionów egzemplarzy, a gra doczekała się niezliczonych edycji tematycznych.

Dziś Monopoly to nie tylko rozrywka, ale także kulturowy symbol rywalizacji i strategii finansowej, który od ponad 90 lat inspiruje kolejne pokolenia graczy.