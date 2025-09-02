Szczecin pulsuje muzyką! LINIE i PGU Tennis Music Garden rozgrzeją miasto podczas Invest in Szczecin Open

LINIE – nowa jakość rozrywki w Szczecinie

Szczecin wkracza w świat muzyki elektronicznej z nowym, świeżym konceptem – LINIE. Już 6 września korty tenisowe przy al. Wojska Polskiego 127 zmienią się w plenerowy parkiet, na którym rytmy najlepszych DJ-ów spotkają się z unikalną atmosferą tego miejsca. Wydarzenie stanowi muzyczne otwarcie przed największym tenisowym świętem w Polsce jakim jest Invest in Szczecin Open. Szykuje się niezapomniana noc pełna tanecznych bitów i pozytywnej energii!

Impreza jest darmowa, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na stronie: odkryjlinie.pl. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś i zagwarantuj sobie miejsce na tym wyjątkowym wydarzeniu!

LINIE – muzyczne wrażenia podczas Invest in Szczecin Open

Start o godzinie 18:00, zabawa potrwa co najmniej do północy. Na uczestników czeka:

scena z uznanymi artystami polskiej sceny elektronicznej,

strefa gastro i bar z tematycznymi drinkami,

zadaszona przestrzeń przy scenie,

specjalne niespodzianki przygotowane przez organizatorów.

Wszystkie napoje serwowane będą w kubkach wielokrotnego użytku logowanych symbolem festiwalu. Ich koszt to 10 zł (zwrotna kaucja). Każdy może jednak zatrzymać kubek na pamiątkę, a cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Baw się dobrze i pomagaj innym!

Line-up, który rozgrzeje parkiet!

Na scenie LINIE wystąpią:

18:00 – Mr. Jazzek 19:00 – Mazze20:00 – Cherry aka BreakNtune21:15 – MIQRO22:30 – Novika & Mr. Lex00:00 – powrót Mr. Jazzek

Przygotuj się na potężną dawkę elektronicznych brzmień i tanecznych rytmów!

„LINIE to nowa propozycja dla mieszkańców Szczecina i gości turnieju. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której można poczuć moc muzyki elektronicznej, tańczyć pod gołym niebem i jednocześnie wziąć udział w wyjątkowym before, jakiego w tym miejscu jeszcze nie było”

– zapowiadają organizatorzy.

PGU Tennis Music Garden - od bluesa i rocka po pop

Invest in Szczecin Open to nie tylko sportowa rywalizacja, ale pełnoprawny festiwal dla kibiców, który rokrocznie rozgrywa się na przełomie lata i jesieni w stolicy Pomorza Zachodniego. Każdego dnia po zakończeniu meczów na kibiców czeka dodatkowa dawka atrakcji – wieczorny festiwal muzyczny PGU Tennis Music Garden. To nieodłączny element szczecińskiego challengera, zapewniający fanom rozrywkę po ostatniej piłce dnia. Na specjalnej scenie obok kortów odbywają się koncerty na żywo, które łączą świat sportu z muzyką i kulturą – od bluesa, przez rock, po popowe brzmienia.

Kto wystąpi na PGU Tennis Music Garden?

Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo zróżnicowanie – od nostalgicznych dźwięków lat 90., przez alternatywne brzmienia, aż po taneczny pop i rockowe emocje.

8 września – D.O.B.S.

Opolska formacja, grająca szeroko pojęty blues rock z elementami jazzu. Muzyka charakteryzuje się mocnymi gitarowymi brzmieniami, emocjonalnymi tekstami oraz wpływami różnych gatunków muzycznych, co sprawia, że ich twórczość jest świeża i intrygująca. Reaktywowani w 2024 promują swój materiał w nowej odsłonie.

9 września – BACK TO MAANAM

Hołd dla jednej z najważniejszych legend polskiego rocka – zespół BACK TO MAANAM oddaje klimat, energię i bezkompromisowość zespołu Kory i Marka Jackowskiego. To pełen emocji koncert, który porwie fanów klasyki polskiej muzyki, przypominając hity takie jak „Krakowski Spleen” czy „Szare Miraże”.

10 września – Bartek Mieżyński

Ten młody wokalista i songwriter zyskał rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie „The Voice of Poland”, gdzie zachwycił publiczność swoim lirycznym głosem i dojrzałością sceniczną. W jego repertuarze znajdziemy zarówno delikatne ballady, jak i mocniejsze, gitarowe brzmienia. Koncert w Szczecinie będzie wyjątkową okazją, by zobaczyć go w bardziej kameralnym, plenerowym wydaniu.

11 września – TWO TIMER

Blues rock prosto z Poznania – zespół Two Timer zyskał uznanie dzięki swojej bezkompromisowej energii, mocnym riffom i scenicznej autentyczności. Grali na najważniejszych festiwalach bluesowych w Polsce i za granicą. Ich koncert zapowiada się na najbardziej żywiołowy wieczór turnieju!

12 września – RENI JUSIS

Jedna z najoryginalniejszych artystek polskiej sceny pop i elektroniki. Reni Jusis zadebiutowała na początku lat 2000 przebojem „Zakręcona”, by później konsekwentnie budować swoją pozycję jako twórczyni nowoczesnej, tanecznej elektroniki. Jej występ na kortach to zapowiedź wieczoru pełnego świateł, rytmu i wielopokoleniowej zabawy.

13 września – ŁZY

Zespół, którego piosenki znają niemal wszyscy – „Agnieszka już dawno…”, „Narcyz się nazywam” czy „Oczy szeroko zamknięte” od lat towarzyszą wielu pokoleniom fanów. Łzy zakończą festiwalowy tydzień sentymentalnie, z przytupem i potężną dawką emocji.