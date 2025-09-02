ASF zaatakował w Zachodniopomorskiem. Trzeba było wybić i zutylizować kilkadziesiąt świń

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-09-02 12:11

Kolejne ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) zostało wykryte w Polsce. Tym razem choroba zaatakowała w Anielinie w gminie Dobra w powiecie łobeskim (woj. zachodniopomorskie). W związku z tym, w miejscu ujawnienia ASF i w okolicznych gospodarstwach wybito 30 sztuk trzody chlewnej.

Ognisko ASF w Anielinie

i

Autor: Pexels.com
Szczecin SE Google News

Ognisko ASF w Anielinie

O wykryciu 15 ogniska ASF w Polsce i piątego w woj. zachodniopomorskim poinformował Główny Inspektorat Weterynarii. Pod koniec sierpnia potwierdzono zakażenia afrykańskim pomorem świń w gospodarstwie w Anielinie (gmina Dobra). Stado liczące 15 sztuk zostało wybite i zutylizowane.

Depopulacja została przeprowadzona również w sąsiednich małych gospodarstwach. 

- W sumie, z Anielinem, zostało wybitych i wywiezionych do utylizacji 30 świń – przekazał w poniedziałek w rozmowie z Polską Agencją Prasową zachodniopomorski wojewódzki lekarz weterynarii w Szczecinie Maciej Prost.

Polecany artykuł:

Tragedia we wsi pod Białogardem. W stawie znaleziono zwłoki

Walka z chorobą

Inspekcja weterynaryjna wdrożyła środki mające na celu likwidację choroby. Przeprowadzono oczyszczanie i dezynfekcję zabudowań gospodarczych, wyznaczono obszar zapowietrzony i zagrożony w promieniu 10 km wokół ogniska. W rozmowie z PAP Prost wyjaśnił, że służby „nie spodziewają się rozprzestrzenienia” ASF z Anielina, dlatego że prewencyjnie wybito świnie w pobliskich gospodarstwach. Określono też prawdopodobne źródło zakażenia.

- Jesteśmy prawie pewni, że przyczyną była świeża słoma, którą przywieziono do tego gospodarstwa i użyto jako ściółki – powiedział  Maciej Prost. - Słoma może być zanieczyszczona truchłem dzika – wyjaśnił.

Powiatowi lekarze weterynarii w razie wykrycia ogniska choroby zakaźnej zwierząt przeprowadzają dochodzenie epidemiologiczne, ustalają m.in., czy zwierzęta były w ostatnim czasie transportowane, skąd przywieziono paszę, czy wymieniano ściółkę itd.

Kolejne ogniska ASF w Polsce

Ognisko ASF w Anielinie to kolejny przypadek zakażenia ujawniony w ostatnich tygodniach w woj. zachodniopomorskim. 19 sierpnia potwierdzono afrykański pomór świń na dużej fermie w Suliborku w gminie Recz w powiecie choszczeńskim. Stado liczące prawie 4,5 tys. tuczników zostało zutylizowane. Wcześniej (29 lipca) ujawniono ognisko w pobliskim Suliborzu, gdzie wybito 1697 świń.

Ognisko ASF w woj. zachodniopomorskim wykryto też 12 sierpnia w małym gospodarstwie (19 świń) w miejscowości Bród w gminie Chociwel w powiecie stargardzkim. 12 lipca GIW potwierdził ognisko ASF w miejscowości Samlino w gminie Golczewo w powiecie kamieńskim. Wybitych zostało prawie 7,5 tys. świń.

Na początku sierpnia afrykański pomór świń wykryto też, jak poinformował GIW, w miejscowości Różaniec Pierwszy w gminie Tarnogród w powiecie biłgorajskim w woj. lubelskim. Wybitych zostało tam 15 sztuk trzody chlewnej. 8 lipca służby weterynaryjne poinformowały o ASF w miejscowości Chaławy (1949 świń) w gminie Brodnica w powiecie śremskim w województwie wielkopolskim.

Pierwsze w tym roku ognisko ASF w Polsce ujawniono w czerwcu w miejscowości Sychowo w gminie Luzino w powiecie wejherowskim w województwie pomorskim Depopulacji podlegało 1310 świń.

Czym jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (African Swine Fever – ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki i dziki. Okres inkubacji choroby wynosi ok. 15 dni (w środowisku naturalnym: 4-19 dni, w przypadku choroby o ostrym przebiegu – 3-4 dni). Wirus jest odporny na działanie niskiej temperatury i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale i w tkankach nawet przez sześć miesięcy. ASF nie jest chorobą groźną dla ludzi, ale powoduje wysoką, nawet stuprocentową śmiertelność zwierząt.

Jak walczyć z ASF?

Po odkryciu ogniska ASF konieczna jest utylizacja zwierząt i pozyskanych z nich produktów. Należy również zutylizować pasze i inne przedmioty, z którymi zwierzęta miały kontakt. Gospodarstwo musi zostać dokładnie posprzątane i poddane dezynfekcji. Obowiązują zakaz przemieszczania do i z gospodarstwa pasz, ściółki, nawozów. Okoliczni hodowcy nie mogą transportować zwierząt. Na wyznaczonym terenie obowiązuje też zakaz polowań. Mieszkańcy i hodowcy muszą stosować się do zaleceń służb państwowych, przede wszystkim powiatowych lekarzy weterynarii.

Polecany artykuł:

Ktoś zastrzelił młodego żubra. Zwierzę konało w ogromnych męczarniach
Quiz: Ssak czy ptak? A może owad?
Pytanie 1 z 15
Trzmiel ziemny to...
Mieszkanka Sulejówka kupiła świnię i przywiązała ją do drzewa
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ASF
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ