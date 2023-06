i Autor: Grzegorz Kluczyński, Teja J / CC0 / pexels.com Szczecin bez hejnału na żywo niezgodnie z prawem? Interweniują radni

Co dalej ze szczecińską tradycją?

Ta informacja zaskoczyła i zbulwersowała wielu mieszkańców Szczecina. Miasto z powodu oszczędności zrezygnowało z codziennego odgrywania miejskiego hejnału przez trębacza, by zastąpić go nagraniem odtwarzanym z głośnika. W ten sposób udało się zaoszczędzić w miejskiej kasie niecałe 25 tysięcy złotych. Zdaniem części osób to wręcz znikoma kwota w skali całego budżetu. Zareagowali również szczecińscy radni, którzy twierdzą, że ta decyzja nie jest zgodna z miejskim prawem i wystosowali w tej sprawie interpelację do prezydenta Szczecina.