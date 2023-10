To pierwszy przypadek od 40 lat! Pod Gryfinem pojawił się łoś

Nie trafi do adresata

Do zdarzenia doszło w sobotę, 21 października, na drodze S10 między Stargardem i Szczecinem. Policjanci stargardzkiej drogówki patrolowali drogę nieoznakowanym radiowozem, gdy nagle ich uwagę zwrócił uwagę kierowca osobowego audi, który pędził na złamanie karku, znacznie przekraczając dozwoloną prędkość.

- Pomiar wideorejestratora wskazał, że kierujący pędził z prędkością 230 km/h - tłumaczy asp. Justyna Siwarska z KPP w Stargardzie. - Po zatrzymaniu kierującym okazał się 21-letni mieszkaniec powiatu stargardzkiego.

Szaleńcza jazda skończyła się dla nieodpowiedzialnego młodego kierowcy surowymi i dość kosztownymi konsekwencjami. Nie dość, że na jego konto trafiło 15 punktów karnych, to jeszcze czekał go poważny wydatek. Policjanci ukarali go mandatem w wysokości 2500 złotych.

i Autor: KPP Stargard Pirat drogowy na S10

Kierowco, czy zdałbyś egzamin na prawo jazdy? Rozwiąż quiz a przekonasz się! Pytanie 1 z 10 Czy w tej sytuacji kierowca ma obowiązek włączyć kierunkowskaz, by zasygnalizować zmianę pasa ruchu z lewego na prawy? Tak Nie Dalej