Syreny zawyją w Szczecinie. W tej części miasta rozlegnie się niepokojący dźwięk

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-26 11:06

Niepokojący dźwięk może zwrócić uwagę mieszkańców szczecińskich Pomorzan. W poniedziałek, 26 października, na terenie Browaru Bosman zostaną uruchomione syreny alarmowe. Miasto uspokaja jednak, że nie ma powodów do obaw. To element zaplanowanych ćwiczeń pożarowo-ratowniczych.

Srebrna syrena alarmowa na tle panoramy Szczecina. O ćwiczeniach w browarze przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Grzegorz Kluczyński Syrena alarmowa

Syreny alarmowe w Browarze Bosman

W poniedziałek, 26 października 2026 roku, na terenie Browaru Bosman w Szczecinie odbędą się planowe ćwiczenia pożarowo-ratownicze. Ich głównym celem jest sprawdzenie obowiązujących procedur bezpieczeństwa oraz weryfikacja działań związanych z ewakuacją obiektu.

W ramach ćwiczeń wykorzystana zostanie syrena alarmowa. Emitowany będzie krótki sygnał dźwiękowy, a także komunikaty głosowe. Najbardziej słyszalne mogą być one dla mieszkańców osiedla Pomorzany, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu.

To tylko ćwiczenia

Urząd Miasta Szczecin podkreśla, że uruchomienie syren ma wyłącznie charakter szkoleniowy i jest częścią działań związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań ani stosować się do procedur przewidzianych na wypadek realnego zagrożenia. Emitowane sygnały będą związane wyłącznie z prowadzonymi ćwiczeniami.

Miasto apeluje o spokój

Przedstawiciele magistratu proszą mieszkańców o zachowanie spokoju w przypadku usłyszenia alarmu. Krótkotrwały sygnał oraz komunikaty głosowe nie oznaczają wystąpienia zagrożenia dla ludności.

Ćwiczenia mają pomóc w sprawdzeniu gotowości służb i pracowników zakładu na wypadek sytuacji awaryjnych, a także ocenić skuteczność procedur bezpieczeństwa funkcjonujących na terenie Browaru Bosman.

Sonda
Czy próbne włączanie syren alarmowych wywołuje stres u mieszkańców?
Syreny wyją w Warszawie. Po raz pierwszy taki sygnał alarmowy!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SYRENY ALARMOWE
SYRENY
DLACZEGO WYJĄ SYRENY