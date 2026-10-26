Syreny zawyją w Szczecinie. W tej części miasta rozlegnie się niepokojący dźwięk

Syreny alarmowe w Browarze Bosman

W poniedziałek, 26 października 2026 roku, na terenie Browaru Bosman w Szczecinie odbędą się planowe ćwiczenia pożarowo-ratownicze. Ich głównym celem jest sprawdzenie obowiązujących procedur bezpieczeństwa oraz weryfikacja działań związanych z ewakuacją obiektu.

W ramach ćwiczeń wykorzystana zostanie syrena alarmowa. Emitowany będzie krótki sygnał dźwiękowy, a także komunikaty głosowe. Najbardziej słyszalne mogą być one dla mieszkańców osiedla Pomorzany, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu.

To tylko ćwiczenia

Urząd Miasta Szczecin podkreśla, że uruchomienie syren ma wyłącznie charakter szkoleniowy i jest częścią działań związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań ani stosować się do procedur przewidzianych na wypadek realnego zagrożenia. Emitowane sygnały będą związane wyłącznie z prowadzonymi ćwiczeniami.

Miasto apeluje o spokój

Przedstawiciele magistratu proszą mieszkańców o zachowanie spokoju w przypadku usłyszenia alarmu. Krótkotrwały sygnał oraz komunikaty głosowe nie oznaczają wystąpienia zagrożenia dla ludności.

Ćwiczenia mają pomóc w sprawdzeniu gotowości służb i pracowników zakładu na wypadek sytuacji awaryjnych, a także ocenić skuteczność procedur bezpieczeństwa funkcjonujących na terenie Browaru Bosman.

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