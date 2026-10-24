Szczecin znów zrobił się różowy. Marsz Różowej Wstążki przeszedł ulicami miasta

Razem od lat w ważnej sprawie

Marsz Różowej Wstążki od lat wpisuje się w kalendarz szczecińskich wydarzeń społecznych. Jego celem było zwrócenie uwagi na znaczenie profilaktyki raka piersi oraz zachęcanie kobiet do regularnych badań i samobadania.

– To już „nasty” Marsz Różowej Wstążki w Szczecinie – mówi Joanna Sawicka-Budziak, prezeska Fundacji MOŻESZ, organizatorka wydarzenia. – Zapraszamy do profilaktyki, budujemy świadomość samobadania i regularnych profilaktycznych badań. Mówimy o tym głośno, że jak coś się dzieje, trzeba się badać, trzeba działać i nie jesteś z tym sama, nie jesteś z tym sam.

W marszu uczestniczyły osoby zdrowe, pacjentki będące w trakcie leczenia, Amazonki, ich bliscy, przedstawiciele organizacji zajmujących się ochroną zdrowia, a także mieszkańcy chcący okazać solidarność z osobami dotkniętymi chorobą. Organizatorzy podkreślali, że celem wydarzenia było nie tylko zwiększanie świadomości zdrowotnej, ale również pokazanie osobom mierzącym się z chorobą, że nie są pozostawione same sobie.

Różowe stroje i wspólny przekaz

Jak co roku nie zabrakło charakterystycznego koloru różowego. Uczestnicy pojawili się w różowych bluzach, kurtkach, kapeluszach i innych oryginalnych stylizacjach. Wszystko po to, by zwrócić uwagę na ideę wydarzenia i pokazać, że o profilaktyce można mówić głośno, ale bez straszenia.

Marsz był nie tylko manifestacją solidarności, ale również okazją do rozmów o zdrowiu i wymiany doświadczeń między uczestnikami.

Finał w Filharmonii

Meta wydarzenia znajdowała się w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Tam na uczestników czekali specjaliści, przedstawiciele organizacji zajmujących się profilaktyką zdrowotną oraz materiały edukacyjne dotyczące samobadania piersi i wczesnego wykrywania nowotworów.

Podczas wydarzenia można było uzyskać informacje na temat profilaktyki oraz dowiedzieć się, jak na co dzień dbać o zdrowie i zmniejszać ryzyko zachorowania.

Bezpłatne badania profilaktyczne

Jednym z ważnych elementów tegorocznej edycji były bezpłatne badania USG piersi realizowane w ramach projektu „MOŻESZ reagować wcześniej. Profilaktyka, która zwiększa szanse”, współfinansowanego ze środków Miasta Szczecin. Organizatorzy podkreślali, że wczesne wykrycie zmian znacząco zwiększa możliwości skutecznego leczenia.

Marsz po raz kolejny pokazał, że temat profilaktyki nowotworowej jest bliski wielu mieszkańcom Szczecina, a wspólne działania mogą skutecznie przypominać o tym, jak ważne są regularne badania i czujność zdrowotna.

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