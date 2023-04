Podczas jarmarku wielkanocnego, który odbył się w niedzielę, 2 kwieetnia, można było zaopatrzyć się nie tylko w oryginalne wyroby rękodzieła, ozdoby świąteczne czy wielkanocne przysmaki. Wydarzeniu towarzyszył pchli targ, na którym można było kupić dosłownie wszystko - od ubrań, zabawek, książek i płyt winylowych po antyki.

Świąteczny klimat na szczecińskim Pogodnie. Jarmark wielkanocny przyciągnął tłumy

Dla wielu wystawców była to okazja na pozbycie się różnych rzeczy zalegających na strychach i w piwnicach, a przy okazji zarobienie trochę pieniędzy. Natomiast dla kolekcjonerów i wszelkiej maści "poszukiwaczy skarbów" była to nie lada gratka, by zdobyć coś nowego i niepowtarzalnego do swojej kolekcji.

Jarmarki i pchle targi na placu Waleriana Pawłowskieego organizowane są od wielu lat przez tutejszą radę osiedla i cieszą się ogromną popularnością nie tylko wśród mieszkańców Pogodna, ale również najdalszych zakątków Szczecina.